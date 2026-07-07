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На Полтавщині російські дрони атакували підприємства

Росіяни вчора та сьогодні обстрілювали область.

На Полтавщині російські дрони атакували підприємства
Віталій Дяківнич
Фото: Суспільне

Російська армія атакувала Полтавщину вчора та сьогодні зранку. Цілилися по підприємствах у Полтавському та Миргородському районах.

Про це написав начальник ОВА Віталій Дяківнич. 

«Вчора ввечері та сьогодні зранку ворожі БпЛА атакували промислові підприємства у Полтавському та Миргородському районах. На щастя, обійшлося без постраждалих», – написав він. 

Також вранці безпілотник влучив по одному з приміщень підприємства залізничної інфраструктури у Полтавському районі. Станом на ранок звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило. Інформацю уточнюють.

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