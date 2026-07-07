На Полтавщині російські дрони атакували підприємства

Російська армія атакувала Полтавщину вчора та сьогодні зранку. Цілилися по підприємствах у Полтавському та Миргородському районах.
Про це написав начальник ОВА Віталій Дяківнич.
«Вчора ввечері та сьогодні зранку ворожі БпЛА атакували промислові підприємства у Полтавському та Миргородському районах. На щастя, обійшлося без постраждалих», – написав він.
Також вранці безпілотник влучив по одному з приміщень підприємства залізничної інфраструктури у Полтавському районі. Станом на ранок звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило. Інформацю уточнюють.
- Нещодавно російські війська атакували газовидобувний об’єкт Нафтогазу на Полтавщині. Підприємство зупинило роботу.