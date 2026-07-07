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На Костянтинівському та Покровському напрямках фронту вчора пройшло найбільше боїв

Загалом за добу відбулося 255 зіткнень. 

На Костянтинівському та Покровському напрямках фронту вчора пройшло найбільше боїв
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1595-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 255 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Костянтинівському та Покровському напрямках. 

Про це повідомили у Генштабі

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував 71 ракету, здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 267 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9556 дронів-камікадзе та здійснив 3110 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 26 - із реактивних систем залпового вогню.

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За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили та вісім пунктів управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося десять боєзіткнень з противником, агресор здійснив 45 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Стариці та у бік населених пунктів Волохівка, Ізбицьке, Чайківка.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну атаку в напрямку Радьківки.

На Лиманському напрямку противник 24 рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах Ямполя, Надії, Новоселівки, Дерилового та у бік населених пунктів Борова, Ставки, Чернещина, Дробишеве, Лиман, Озерне, Діброва.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 24 рази, у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку наступальних дій російських загарбників не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 34 атаки, у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та в бік Степанівки, Торецького, Кучерового Яру, Довгої Балки, Новопавлівки й Вільного.

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На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Дорожнє, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Василівка, Новопавлівка, Сергіївка й Новопідгородне. 

На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів атакував у районах Олександрограда, Січневого, Тернового та Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 14 атак у бік населених пунктів Добропілля, Воздвижівка, Цвіткове та Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямку Лук’янівського та в районі Малих Щербаків. 

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

  • Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Також знешкоджено дев’ять танків, п’ять бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, п’ять засобів ППО, 37 ракет, 15 наземних робототехнічних комплексів, 2129 безпілотних літальних апаратів, 399 одиниць автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки ворога.
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