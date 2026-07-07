Фото: EPA/UPG Пожежа в житловому будинку після обстрілу Києва 6 липня 2026 р

Уночі 6 липня армія Росії влаштувала чергову атаку на Київ. У місті пролунали вибухи. За інформацією ДСНС, станом на 00:12 7 липня кількість жертв зросла до 18, поранені 58 людей, серед яких – семеро дітей. Попередньо, під завалами ще можуть бути люди. Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Дарницькому районі ще 2 тіла

Глава МВС Ігор Клименко написав, що у Києві значно пошкоджено близько 30 житлових будинків. Серед потерпілих – семеро дітей, додали рятувальники.

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Тривала ліквідація наслідків на місцях уражень житлових будинків за іншими адресами у Подільському районі, а також у Дарницькому та Голосіївському районах. В Оболонському районі гасять пожежу складів. Найбільше постраждав саме Подільський район. Через небезпеку для рятувальників залучили роботизовану техніку та авіацію

Загалом роботи з ліквідації наслідків відбувалися на понад 20 локаціях. Про наслідки атаки повідомили начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, ДСНС та мер Віталій Кличко.

Фото: EPA/UPG

Фото: ДСНС Рятувальники на місці обстрілу у Києві

Фото: ДСНС Робота рятувальників на ісці атаки у Києві

Фото: EPA/UPG Рятувальна операція на місці обстрілу Києва, 6 липня 2026

Фото: EPA/UPG Рятувальна операція на місці обстрілу Києва, 6 липня 2026

За інформацією Повітряних сил, спершу ворог застосував балістику. Також був пуск крилатих ракет.

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Міська влада закликала перебувати в укриттях.

Станом на 5:49, за інформацією ДСНС, відомо про такі наслідки:

Подільський район. Сталося влучання в житлову девʼятиповерхівку, руйнування з 9 до 15 поверху.

Фото: Зоряна Стельмах Наслідки обстрілу Подільського району, 6 липня 2026 р.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Наслідки обстрілу Подільського району, 6 липня 2026

Фото: Зоряна Стельмах Наслідки обстрілу Подільського району, 6 липня 2026 р.

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

«За іншими адресами сталося загоряння обшивки даху будівлі та ліфтової шахти на даху. Часткове руйнування на даху 19-поверхівки, горять автомобілі у дворі житлового будинку, а також зафіксовано падіння уламків на рівні 16 поверху 25-поверхового житлового будинку. Крім того, триває пошук потерпілих у 21-поверховому житловому будинку, де сталося руйнування з 2 по 5 поверхи», – повідомили в ДСНС.

Дарницький район. Уламки впали на території житлового комплексу в одному з 25-поверхових будинків на рівні 4 поверху, а в іншому – пожежа квартир на площі 150 кв. м. Також повідомляли про пожежу у поруч розташованому гаражному кооперативі. За іншою адресою внаслідок влучання уламків у 30-ти поверховий житловий будинок сталось загоряння з 23 по 25 поверхи.

Голосіївський район. Попередньо внаслідок атаки горить нежитлова будівля.

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Серед поранених є щонайменше троє дітей, двом з них 7 і 8 років, повідомив міський голова.

Інформація про пошкодження з'явилася незабаром після початку першої хвилі атаки, близько 1 години ночі. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко тоді повідомив про падіння уламків у Голосіївському районі, руйнування будинку та ушкодження гаражів у Подільському. Мер Віталій Кличко додав, що в Подільському люди були заблоковані в будинку на рівні 7-9 поверхів. У Голосіївському загорілися нежитлова забудова і склад, уламки впали на відкриту територію. Невдовзі після завершення першої серії вибухів почалася друга. За інформацією Повітряних сил, це знову балістика.

Після другої серії вибухів з'явилися оновлені дані про пошкодження.

Фото: EPA/UPG Рятувальна операція на місці обстрілу Києва, 6 липня 2026

Фото: EPA/UPG

Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Києва, 6 липня 2026 р

Фото: ДСНС Києва Рятувальники на місці обстрілу Києва, 6 липня 2026 р

Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Києва, 6 липня 2026 р

Фото: EPA/UPG Родину евакуюють з будинку після обстрілу Києва, 6 липня 2026

Фото: EPA/UPG

Фото: ДСНС Києва Кінологи на місці обстрілу Києва, 6 липня 2026 р

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Фото: Національна Поліція Наслідки обстрілу Києва, 6 липня 2026 р

Фото: ДСНС Києва

Фото: EPA/UPG Рятувальна операція на місці обстрілу Києва, 6 липня 2026

Фото: EPA/UPG

Фото: ДСНС Києва

«У Подільському районі, за попередньою інформацією, уламки впали ще на один житловий будинок. У Дарницькому районі влучання уламків у нежитлову забудову», – сказав Кличко.

Після цього він повідомив про пошкодження на інших локаціях у Подільському районі: відбулося руйнування і загоряння нежитлової будівлі, загорілися машини.

Близько 2:50 Повітряні сили попередили про третю хвилю ракет – цього разу крилатих. Паралельно з цим у повітряний простір продовжували заходити дрони.

О 3:15 зʼявилася перша інформація про поранених. Згодом Ткаченко оприлюднив уточнену інформацію про наслідки атаки в Подільському районі.

Після третьої хвилі атаки Кличко повідомив, що в Дарницькому районі внаслідок падіння уламків загорілася багатоповерхівка. В Подільському уламки впали на ЖК.

«Станом на зараз маємо інформацію, що у Дарницькому районі внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки на трьох різних локаціях. Це житлові будинки. Місця, де люди спали, жили своїм звичайним життям. росія продовжує бити ракетами по цивільних», – написав Ткаченко.

Фото: ДСНС Києва Рятувальники На місці обстрілу Києва, 6 липня 2026 р

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Фото: Національна Поліція Наслідки обстрілу Києва, 6 липня 2026 р

Фото: Національна Поліція Наслідки обстрілу Києва, 6 липня 2026 р

Також він повідомив про пожежу в пʼятиповерхівці Голосіївського району і ушкодження чотирьох житлових будинків у Подільському.

В Оболонському районі – влучання в нежитлову будівлю і загоряння складів.

Після 4 години ранку Росія запустила четверту хвилю ракет. У цей час з'явилася перша інформація про жертв. Відбій тривоги в місті оголосили близько 5 ранку. Атака тривала приблизно чотири години.

Попередню масовану атаку на місто Росія провела в четвер, 2 липня. Не менше 30 людей загинуло, ще близько 100 були поранені. Ворог пошкодив значну кількість цивільних об'єктів.

Про загрозу нової атаки сьогодні увечері попередив український президент.