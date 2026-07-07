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Росія атакувала Київ ракетами і дронами. 18 жертв і понад 50 поранених (доповнено)

Окупанти здійснили численні пуски.

Пожежа в житловому будинку після обстрілу Києва 6 липня 2026 р
Фото: EPA/UPG
Пожежа в житловому будинку після обстрілу Києва 6 липня 2026 р

Уночі 6 липня армія Росії влаштувала чергову атаку на Київ. У місті пролунали вибухи. За інформацією ДСНС, станом на 00:12 7 липня кількість жертв зросла до 18, поранені 58 людей, серед яких – семеро дітей. Попередньо, під завалами ще можуть бути люди. Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Дарницькому районі ще 2 тіла

Глава МВС Ігор Клименко написав, що у Києві значно пошкоджено близько 30 житлових будинків. Серед потерпілих – семеро дітей, додали рятувальники. 

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Тривала ліквідація наслідків на місцях уражень житлових будинків за іншими адресами у Подільському районі, а також у Дарницькому та Голосіївському районах. В Оболонському районі гасять пожежу складів. Найбільше постраждав саме Подільський район. Через небезпеку для рятувальників залучили роботизовану техніку та авіацію

Загалом роботи з ліквідації наслідків відбувалися на понад 20 локаціях. Про наслідки атаки повідомили начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, ДСНС та мер Віталій Кличко. 

Фото: EPA/UPG

Рятувальники на місці обстрілу у Києві
Фото: ДСНС
Рятувальники на місці обстрілу у Києві
Робота рятувальників на ісці атаки у Києві
Фото: ДСНС
Робота рятувальників на ісці атаки у Києві

Рятувальна операція на місці обстрілу Києва, 6 липня 2026
Фото: EPA/UPG
Рятувальна операція на місці обстрілу Києва, 6 липня 2026

Рятувальна операція на місці обстрілу Києва, 6 липня 2026
Фото: EPA/UPG
Рятувальна операція на місці обстрілу Києва, 6 липня 2026

За інформацією Повітряних сил, спершу ворог застосував балістику. Також був пуск крилатих ракет.

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Міська влада закликала перебувати в укриттях. 

Станом на 5:49, за інформацією ДСНС, відомо про такі наслідки:

Подільський район. Сталося влучання в житлову девʼятиповерхівку, руйнування з 9 до 15 поверху. 

Наслідки обстрілу Подільського району, 6 липня 2026 р.
Фото: Зоряна Стельмах
Наслідки обстрілу Подільського району, 6 липня 2026 р.

Фото: Зоряна Стельмах

Наслідки обстрілу Подільського району, 6 липня 2026
Фото: Зоряна Стельмах
Наслідки обстрілу Подільського району, 6 липня 2026

Наслідки обстрілу Подільського району, 6 липня 2026 р.
Фото: Зоряна Стельмах
Наслідки обстрілу Подільського району, 6 липня 2026 р.

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

«За іншими адресами сталося загоряння обшивки даху будівлі та ліфтової шахти на даху. Часткове руйнування на даху 19-поверхівки, горять автомобілі у дворі житлового будинку, а також зафіксовано падіння уламків на рівні 16 поверху 25-поверхового житлового будинку. Крім того, триває пошук потерпілих у 21-поверховому житловому будинку, де сталося руйнування з 2 по 5 поверхи», – повідомили в ДСНС. 

Дарницький район. Уламки впали на території житлового комплексу в одному з 25-поверхових будинків на рівні 4 поверху, а в іншому – пожежа квартир на площі 150 кв. м. Також повідомляли про пожежу у поруч розташованому гаражному кооперативі. За іншою адресою внаслідок влучання уламків у 30-ти поверховий житловий будинок сталось загоряння з 23 по 25 поверхи.

Голосіївський район. Попередньо внаслідок атаки горить нежитлова будівля.

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Серед поранених є щонайменше троє дітей, двом з них 7 і 8 років, повідомив міський голова. 

Інформація про пошкодження з'явилася незабаром після початку першої хвилі атаки, близько 1 години ночі. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко тоді повідомив про падіння уламків у Голосіївському районі, руйнування будинку та ушкодження гаражів у Подільському. Мер Віталій Кличко додав, що в Подільському люди були заблоковані в будинку на рівні 7-9 поверхів. У Голосіївському загорілися нежитлова забудова і склад, уламки впали на відкриту територію. Невдовзі після завершення першої серії вибухів почалася друга. За інформацією Повітряних сил, це знову балістика.

Після другої серії вибухів з'явилися оновлені дані про пошкодження. 

Рятувальна операція на місці обстрілу Києва, 6 липня 2026
Фото: EPA/UPG
Рятувальна операція на місці обстрілу Києва, 6 липня 2026

Фото: EPA/UPG

Наслідки обстрілу Києва, 6 липня 2026 р
Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Києва, 6 липня 2026 р

Рятувальники на місці обстрілу Києва, 6 липня 2026 р
Фото: ДСНС Києва
Рятувальники на місці обстрілу Києва, 6 липня 2026 р

Наслідки обстрілу Києва, 6 липня 2026 р
Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Києва, 6 липня 2026 р

Родину евакуюють з будинку після обстрілу Києва, 6 липня 2026
Фото: EPA/UPG
Родину евакуюють з будинку після обстрілу Києва, 6 липня 2026

Фото: EPA/UPG

Кінологи на місці обстрілу Києва, 6 липня 2026 р
Фото: ДСНС Києва
Кінологи на місці обстрілу Києва, 6 липня 2026 р

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Наслідки обстрілу Києва, 6 липня 2026 р
Фото: Національна Поліція
Наслідки обстрілу Києва, 6 липня 2026 р

Фото: ДСНС Києва

Рятувальна операція на місці обстрілу Києва, 6 липня 2026
Фото: EPA/UPG
Рятувальна операція на місці обстрілу Києва, 6 липня 2026

Фото: EPA/UPG

Фото: ДСНС Києва

«У Подільському районі, за попередньою інформацією, уламки впали ще на один житловий будинок. У Дарницькому районі влучання уламків у нежитлову забудову», – сказав Кличко.

Після цього він повідомив про пошкодження на інших локаціях у Подільському районі: відбулося руйнування і загоряння нежитлової будівлі, загорілися машини.

Близько 2:50 Повітряні сили попередили про третю хвилю ракет – цього разу крилатих. Паралельно з цим у повітряний простір продовжували заходити дрони. 

О 3:15 зʼявилася перша інформація про поранених. Згодом Ткаченко оприлюднив уточнену інформацію про наслідки атаки в Подільському районі. 

Після третьої хвилі атаки Кличко повідомив, що в Дарницькому районі внаслідок падіння уламків загорілася багатоповерхівка. В Подільському уламки впали на ЖК. 

«Станом на зараз маємо інформацію, що у Дарницькому районі внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки на трьох різних локаціях. Це житлові будинки. Місця, де люди спали, жили своїм звичайним життям. росія продовжує бити ракетами по цивільних», – написав Ткаченко.

Рятувальники На місці обстрілу Києва, 6 липня 2026 р
Фото: ДСНС Києва
Рятувальники На місці обстрілу Києва, 6 липня 2026 р

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Наслідки обстрілу Києва, 6 липня 2026 р
Фото: Національна Поліція
Наслідки обстрілу Києва, 6 липня 2026 р

Наслідки обстрілу Києва, 6 липня 2026 р
Фото: Національна Поліція
Наслідки обстрілу Києва, 6 липня 2026 р

Також він повідомив про пожежу в пʼятиповерхівці Голосіївського району і ушкодження чотирьох житлових будинків у Подільському.

В Оболонському районі – влучання в нежитлову будівлю і загоряння складів. 

Після 4 години ранку Росія запустила четверту хвилю ракет. У цей час з'явилася перша інформація про жертв. Відбій тривоги в місті оголосили близько 5 ранку. Атака тривала приблизно чотири години. 

Попередню масовану атаку на місто Росія провела в четвер, 2 липня. Не менше 30 людей загинуло, ще близько 100 були поранені. Ворог пошкодив значну кількість цивільних об'єктів. 

Про загрозу нової атаки сьогодні увечері попередив український президент.

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