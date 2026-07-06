7 липня у Київській області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої ворожої атаки

На Київщині загинуло вісім людей, відомо про 58 постраждалих.

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Завтра, 7 липня, у Київській області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

На всій території області буде приспущено державні прапори. Також буде обмежено проведення розважальних заходів і звучання розважальної музики.

Внаслідок російської атаки на Київську область загинули вісім людей. Станом на вечір відомо про 58 постраждалих. До лікарень госпіталізовано 20 людей, троє з них перебувають у важкому стані.

Ворожа атака зачепила чотири райони — Бучанський, Броварський, Бориспільський та Вишгородський. Найбільших руйнувань зазнало Вишневе.