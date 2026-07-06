Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
ГоловнаСуспільствоВійна

7 липня у Київській області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої ворожої атаки

На Київщині загинуло вісім людей, відомо про 58 постраждалих.

7 липня у Київській області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої ворожої атаки

Завтра, 7 липня, у Київській області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

На всій території області буде приспущено державні прапори. Також буде обмежено проведення розважальних заходів і звучання розважальної музики.

Внаслідок російської атаки на Київську область загинули вісім людей. Станом на вечір відомо про 58 постраждалих. До лікарень госпіталізовано 20 людей, троє з них перебувають у важкому стані. 

Ворожа атака зачепила чотири райони — Бучанський, Броварський, Бориспільський та Вишгородський. Найбільших руйнувань зазнало Вишневе. 

  • Раніше, мер Києва Кличко повідомив, що 7 липня у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими унаслідок російського обстрілу.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies