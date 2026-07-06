Під час російської атаки на Київ загинули дві працівниці "Укренерго"

Унаслідок масованої російської атаки 6 липня загинули дві працівниці НЕК "Укренерго" – Інна Кучер та Катерина Антюфєєва.

Про втрату повідомили в компанії.

"Важко писати про наслідки будь-яких російських обстрілів. Але невимовно боляче це робити, коли підступний ворог забирає життя близьких людей. Сьогодні "Укренерго" втратило одразу двох своїх відданих працівниць – Інну Кучер та Катерину Антюфєєву", – ідеться у повідомленні.

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Обидві жінки працювали у Відділі підтримки здоров'я та добробуту працівників. Інна Кучер нещодавно очолила цей підрозділ, а Катерина Антюфєєва обіймала посаду менеджерки зі страхування. Їхня робота була пов'язана з наданням працівникам компанії медичної, юридичної та психологічної підтримки.

Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко зазначив, що колектив до останнього сподівався на помилку в повідомленнях про загибель колег.

"Після складної минулої ночі багато наших працівників постраждали від обстрілів. І сьогодні зранку дівчата з Відділу підтримки здоров'я та добробуту точно мали б шквал звернень. На жаль, Катя й Інна вже нікому допомогти не могли", – сказав Зайченко.

У компанії розповіли, що Інна і Катерина були подругами та жили в одному будинку. Під час російського удару загинув також чоловік Інни Кучер. У подружжя залишився син.

В "Укренерго" висловили щирі співчуття рідним, близьким і колегам загиблих, наголосивши, що пам'ять про них назавжди залишиться в серцях тих, хто їх знав.