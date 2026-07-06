На Херсонщині через обстріли РФ загинули двоє людей, 17 поранених

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, заклади культури та освіти, вантажівка, пасажирський та приватний автотранспорт.

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На Херсонщині унаслідок російських обстрілів двоє людей загинули, 17 поранені, серед постраждалих – діти.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

"За даними слідства, впродовж 6 липня 2026 року російська армія атакувала населені пункти Херсонщини авіацією, ствольною артилерією, мінометами та дронами різного типу", – йдеться у повідомленні.

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Станом на 17:30 відомо про двох загиблих, 17 – отримали травми. Серед поранених є діти.

Унаслідок атаки БПЛА на цивільний автомобіль у Херсоні загинули двоє чоловіків 58-ми та 59-ти років, поранені дві жінки. Також в обласному центрі й Комишанах від ворожих атак постраждали ще дев'ять мирних жителів, серед них є медпрацівники.

Вдень ворог здійснив авіаудари – у Зеленівці від наслідків атаки травмувалися четверо людей, зокрема дві дівчини 17-ти та 11-ти років. У Музиківці за аналогічних обставин поранені ще двоє місцевих жителів.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, заклади культури та освіти, вантажівка, пасажирський та приватний автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.