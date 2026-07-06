Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині через обстріли РФ загинули двоє людей, 17 поранених

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, заклади культури та освіти, вантажівка, пасажирський та приватний автотранспорт.

На Херсонщині через обстріли РФ загинули двоє людей, 17 поранених
наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС України

На Херсонщині унаслідок російських обстрілів двоє людей загинули, 17 поранені, серед постраждалих – діти.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

"За даними слідства, впродовж 6 липня 2026 року російська армія атакувала населені пункти Херсонщини авіацією, ствольною артилерією, мінометами та дронами різного типу", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Станом на 17:30 відомо про двох загиблих, 17 – отримали травми. Серед поранених є діти.

Унаслідок атаки БПЛА на цивільний автомобіль у Херсоні загинули двоє чоловіків 58-ми та 59-ти років, поранені дві жінки. Також в обласному центрі й Комишанах від ворожих атак постраждали ще дев'ять мирних жителів, серед них є медпрацівники.

Вдень ворог здійснив авіаудари – у Зеленівці від наслідків атаки травмувалися четверо людей, зокрема дві дівчини 17-ти та 11-ти років. У Музиківці за аналогічних обставин поранені ще двоє місцевих жителів.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, заклади культури та освіти, вантажівка, пасажирський та приватний автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies