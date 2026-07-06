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Новий Завіт в Об'єднавчому українському перекладі став доступним у застосунку для iPhone

Софійське братство долучилося до розвитку проєкту EUM.

Новий Завіт в Об'єднавчому українському перекладі став доступним у застосунку для iPhone
Фото: Софійське братство

Проєкт Об'єднавчого українського перекладу (EUM), який реалізує Місія "Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні", отримав новий формат поширення. 

Відтепер Новий Завіт доступний у безкоштовному мобільному застосунку для iPhone. Застосунок розробила громадська організація "Софійське братство" у партнерстві з Місією.

Завантажити застосунок можна в App Store. Версія для Android уже перебуває в розробці.

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Проєкт EUM має на меті створення сучасного українського перекладу Святого Письма та богослужбових текстів, який поєднує точність щодо грецького оригіналу, сучасну українську літературну мову та придатність до літургійного використання. Робота над перекладом розпочалася ще наприкінці 2000-х років за участі теологів, мовознавців, філологів і редакторів.

За основу перекладу взято наукове видання The New Testament in the Original Greek (Byzantine Textform, 2005), укладене Морісом Робінсоном і Вільямом Пірпонтом. Під час роботи автори також враховували численні українські та іноземні переклади Святого Письма.

Першими етапами апробації стали видання Євангелія та Апостола-апракоса у 2023 році. А 20 лютого 2024 року було презентовано повне видання Нового Завіту Господа нашого Ісуса Христа в Об'єднавчому українському перекладі, яке вийшло з благословення Вселенського Патріарха Варфоломій I.

Безкоштовний друкований наклад швидко розповсюдили серед читачів в Україні та за кордоном. Окрім друкованої версії, переклад уже доступний у форматі EPUB, інтегрований до застосунку MyBible та розміщений на платформі Paratext. Тепер до цих форматів додався і окремий застосунок для iPhone.

Детальніше про проєкт, принципи перекладу та доступні формати можна дізнатися на офіційному сайті EUM.

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