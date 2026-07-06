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У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження Омського нафтопереробного заводу на відстані майже 2 500 км від державного кордону України.

Про це повідомила пресслужба Генштаба.

"Сьогодні підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили Омський нафтопереробний завод (Омська область), який знаходиться на відстані майже 2 500 км від державного кордону України. Це останній з 11-ти найбільших виробників бензину в Росії, який уразили українські воїни", - йдеться в повідомленні.

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Цей завод є найпотужнішим нафтопереробним підприємством у РФ ( понад 21 млн тонн на рік) та спеціалізується на випуску пального, мастил та нафтохімічної продукції. Завод має один із найвищих показників глибини переробки нафти у РФ (близько 99%).

НПЗ випускає високооктанові автомобільні бензини (АІ-92, АІ-95, G-Drive 100), дизельне пальне класу "Євро-5", авіаційний гас (марок ТС-1 та РТ). Є також виробником бензолу, параксилолу та ортоксилолу, спеціалізованої продукції та мастил, сировини для технічного вуглецю, моторних та індустріальних олив.

Після ураження на території підприємства зафіксовано влучання з подальшою пожежею, ступінь пошкоджень уточнюється.

За попередньою інформацією уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 проєктною потужністю 8,4 млн тонн нафти на рік.