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Під час атаки в Києві постраждали корпуси КНУ імені Тараса Шевченка на ВДНГ і гуртожиток

Вибито скло у вікнах та дверях одного з навчальних корпусів.

Під час атаки в Києві постраждали корпуси КНУ імені Тараса Шевченка на ВДНГ і гуртожиток
Пошкоджений корпус КНУ (архівне фото)
Фото: Village

Під час сьогоднішньої масованої атаки Росії постраждала будівля Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про це повідомив в.о. ректора КНУ Валерій Копійка.

"Сьогоднішній масований обстріл вкотре нагадав, якою високою є ціна, яку щодня платить Україна. Внаслідок вибухової хвилі постраждали корпуси КНУ на ВДНГ: вибито скло у вікнах та дверях одного з навчальних корпусів, пошкоджено також гуртожиток", - написав він у фейсбуці.

На інших об’єктах університету, за попередньою інформацією, пошкоджень немає.

"Дякуємо всім службам, які оперативно працюють над ліквідацією наслідків. Бережімо себе, підтримуймо одне одного і не нехтуймо сигналами повітряної тривоги", - додав Копійка.

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