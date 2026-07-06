Під час атаки в Києві постраждали корпуси КНУ імені Тараса Шевченка на ВДНГ і гуртожиток

Під час сьогоднішньої масованої атаки Росії постраждала будівля Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Про це повідомив в.о. ректора КНУ Валерій Копійка.
"Сьогоднішній масований обстріл вкотре нагадав, якою високою є ціна, яку щодня платить Україна. Внаслідок вибухової хвилі постраждали корпуси КНУ на ВДНГ: вибито скло у вікнах та дверях одного з навчальних корпусів, пошкоджено також гуртожиток", - написав він у фейсбуці.
На інших об’єктах університету, за попередньою інформацією, пошкоджень немає.
"Дякуємо всім службам, які оперативно працюють над ліквідацією наслідків. Бережімо себе, підтримуймо одне одного і не нехтуймо сигналами повітряної тривоги", - додав Копійка.