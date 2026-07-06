Під час атаки в Києві постраждали корпуси КНУ імені Тараса Шевченка на ВДНГ і гуртожиток

Вибито скло у вікнах та дверях одного з навчальних корпусів.

Під час сьогоднішньої масованої атаки Росії постраждала будівля Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про це повідомив в.о. ректора КНУ Валерій Копійка.

"Сьогоднішній масований обстріл вкотре нагадав, якою високою є ціна, яку щодня платить Україна. Внаслідок вибухової хвилі постраждали корпуси КНУ на ВДНГ: вибито скло у вікнах та дверях одного з навчальних корпусів, пошкоджено також гуртожиток", - написав він у фейсбуці.

На інших об’єктах університету, за попередньою інформацією, пошкоджень немає.

"Дякуємо всім службам, які оперативно працюють над ліквідацією наслідків. Бережімо себе, підтримуймо одне одного і не нехтуймо сигналами повітряної тривоги", - додав Копійка.