Головне за ніч та ранок понеділка, 6 липня: масована атака на Київ та Київщину, майже 260 боєзіткнень, евакуація з Вишневого

Нічна повітряна атака , 256 бойових зіткнень, бої на Слов'янському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, удари по Харківщині.

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Уночі 6 липня армія Росії влаштувала чергову атаку на Київ. У місті пролунали вибухи. За інформацією мера, кількість жертв обстрілу становить 11 людей, ще 46 поранених.

Глава МВС Ігор Клименко написав, що у Києві значно пошкоджено близько 30 житлових будинків. Тривають роботи на місці влучання у дев'ятиповерхівку в Подільському районі, там шукають людей.

Продовжується ліквідація наслідків на місцях уражень житлових будинків за іншими адресами у Подільському районі, а також у Дарницькому та Голосіївському районах. В Оболонському районі гасять пожежу складів.

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Найбільше постраждав саме Подільський район. Через небезпеку для рятувальників залучили роботизовану техніку та авіацію.

Загалом роботи з ліквідації наслідків тривають на понад 20 локаціях.

За інформацією Повітряних сил, спершу ворог застосував балістику. Також був пуск крилатих ракет.

Більше інформації – в новині.

Завтра, 7 липня, у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими унаслідок російського обстрілу.

У Вишневому Київської області є загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів. Вони становлять смертельну небезпеку й можуть вибухнути будь-якої миті, попередила міська територіальна громада в Facebook.

Екстрені, оперативні служби залучені до ліквідації наслідків російської атаки. Рятувальники і поліція проводять евакуацію з небезпечної території.

Станом на 10:40 кількість жертв російської атаки у Київській області зросла до трьох. Загиблими є троє людей в Вишневому. Поранені 26 людей, з них 18 госпіталізували.

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Серед постраждалих – діти віком 9 місяців і 12 років, повідомив голова ОВА Микола Калашник.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 256 бойових зіткнень.

Найбільше боїв відбулося на Словʼянському (33) та Покровському (30) напрямках.

Сили оборони уразили чотирнадцять районів зосередження живої сили противника та три артилерійські системи.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1420 солдатів, 7 танків, 16 бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, РСЗВ та 3 засоби ППО. Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ склали близько 1 411 050 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Вночі Росія атакувала Одесу дронами, є постраждалі.

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Пошкоджені будинки, автостоянка та гаражі.

Упродовж минулої доби Росія била по Харківщині дронами, КАБами та із РСЗВ. Загинули троє людей, ще 16 – постраждали.

Від обстрілів потерпали 9 населених пунктів.

У ніч на 6 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку зі застосуванням ударних дронів, ракет повітряного, наземного і морського базування. Основним напрямком удару став Київ.

Радіотехнічні війська зафіксували 419 засобів повітряного нападу – 68 ракет і 351 БпЛА, повідомили Повітряні сили.

Росія застосувала 6 протикорабельних ракет «Циркон/Онікс» із Курської області, 23 балістичні ракети «Іскандер-м/С-400» з Курської, Брянської, Орловської областей, 33 крилаті ракети Х-101 з Вологодська, 6 крилатих ракет «Калібр» з Новоросійська, 351 дрон з Шаталова, Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська і окупованого Донецька.

За попередніми даними станом на 8:30, захисники збили або подавили 363 цілі – 37 ракет і 326 дронів. З них:

31 ракета Х-101

6 крилатих ракет

326 БпЛА.

«За попередньою інформацією, станом на 8:30 зафіксовано влучання 29 балістичних (в т.ч. протикорабельних) ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 16 локаціях», – повідомили в Повітряних силах.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи атаку, зазначив, що такий результат збиття балістики пов'язаний з браком ракет-перехоплювачів.

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