Завтра, 7 липня, у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими унаслідок російського обстрілу.

«Завтрашній день, 7 липня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю», – написав у телеграмі мер столиці Віталій Кличко.

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста і рекомендують приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

7 липня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи.

Пошуково-рятувальна операція в пошкоджених будинках у Подільському та Дарницькому районах столиці триває. Там іще шукають людей під завалами.