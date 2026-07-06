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Завтра у Києві – День жалоби за загиблими унаслідок обстрілу

У місті будуть заборонені будь-які розважальні заходи.

Завтра у Києві – День жалоби за загиблими унаслідок обстрілу
Фото: Іван Станіславський

Завтра, 7 липня, у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими унаслідок російського обстрілу.

«Завтрашній день, 7 липня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю», – написав у телеграмі мер столиці Віталій Кличко.

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста і рекомендують приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 

7 липня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи. 

Пошуково-рятувальна операція в пошкоджених будинках у Подільському та Дарницькому районах столиці триває. Там іще шукають людей під завалами.

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