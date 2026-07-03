У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи у зруйнованому внаслідок російської атаки дев'ятиповерховому житловому будинку. Про це повідомили у ДСНС України.
З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіла 10 загиблих. Загалом жертвами масованого російського обстрілу столиці стали 30 людей.
Наразі на місці тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Водночас ще за трьома адресами у Дарницькому районі продовжується ліквідація наслідків ворожої атаки. Рятувальники розбирають аварійні конструкції пошкоджених житлових будинків та вивозять будівельне сміття.
- Близько 2 години 2 липня ночі росіяни розпочали новий етап масованої комбінованої атаки на Київ, застосувавши після ударних безпілотників ракети. Станом на ранок наступного дня кількість жертв удару зросла до 30. 3 липня у столиці День жалоби.
- Станом на ранок 3 липня у лікарнях залишаються 56 поранених учорашнім ударом киян, з них четверо – діти.
- Унаслідок російського обстрілу спостерігається погіршення стану повітря. Станом на 9:30 3 липня фіксується підвищення концентрації приземного озону та зважених часток.