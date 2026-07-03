Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
ГоловнаКиїв

У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи

З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіла 10 загиблих.

У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи
У Києві завершили пошукові роботи у зруйнованій багатоповерхівці у Дарницькому районі
Фото: Зоряни Стельмах, LB.ua

У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи у зруйнованому внаслідок російської атаки дев'ятиповерховому житловому будинку. Про це повідомили у ДСНС України.

У Києві завершили пошукові роботи у зруйнованій багатоповерхівці у Дарницькому районі
Фото: ДСНС України
У Києві завершили пошукові роботи у зруйнованій багатоповерхівці у Дарницькому районі

З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіла 10 загиблих. Загалом жертвами масованого російського обстрілу столиці стали 30 людей.

Реклама

У Києві завершили пошукові роботи у зруйнованій багатоповерхівці у Дарницькому районі
Фото: ДСНС України
У Києві завершили пошукові роботи у зруйнованій багатоповерхівці у Дарницькому районі

Наразі на місці тривають аварійно-відновлювальні роботи.

У Києві завершили пошукові роботи у зруйнованій багатоповерхівці у Дарницькому районі
Фото: ДСНС України
У Києві завершили пошукові роботи у зруйнованій багатоповерхівці у Дарницькому районі

Водночас ще за трьома адресами у Дарницькому районі продовжується ліквідація наслідків ворожої атаки. Рятувальники розбирають аварійні конструкції пошкоджених житлових будинків та вивозять будівельне сміття.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies