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У Києві завершили пошукові роботи у зруйнованій багатоповерхівці у Дарницькому районі

У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи у зруйнованому внаслідок російської атаки дев'ятиповерховому житловому будинку. Про це повідомили у ДСНС України.

Фото: ДСНС України У Києві завершили пошукові роботи у зруйнованій багатоповерхівці у Дарницькому районі

З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіла 10 загиблих. Загалом жертвами масованого російського обстрілу столиці стали 30 людей.

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Фото: ДСНС України У Києві завершили пошукові роботи у зруйнованій багатоповерхівці у Дарницькому районі

Наразі на місці тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Фото: ДСНС України У Києві завершили пошукові роботи у зруйнованій багатоповерхівці у Дарницькому районі

Водночас ще за трьома адресами у Дарницькому районі продовжується ліквідація наслідків ворожої атаки. Рятувальники розбирають аварійні конструкції пошкоджених житлових будинків та вивозять будівельне сміття.