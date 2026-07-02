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3 липня у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими від обстрілу

В місті заборонені будь-які розважальні заходи та приспустять прапори на держустановах.

3 липня у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими від обстрілу

Завтрашній день, 3 липня, в Києві оголошений День жалоби в памʼять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю.

Про це написав у телеграмі мер міста Віталій Кличко. 

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста, також рекомендують приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 

Крім цього 3 липня в місті будуть заборонені будь-які розважальні заходи. 

  • Пошкодження є в усіх районах міста. Найбільших руйнувань зазнав житловий будинок у Дарницькому районі, його частину  буквально знесло. Там під завалами шукають людей, зокрема 15-річну дівчину та її родину.
  • Зафіксували влучання 25 балістичних ракет та 12 дронів. 
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