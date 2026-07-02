3 липня у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими від обстрілу

В місті заборонені будь-які розважальні заходи та приспустять прапори на держустановах.

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Завтрашній день, 3 липня, в Києві оголошений День жалоби в памʼять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю.

Про це написав у телеграмі мер міста Віталій Кличко.

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста, також рекомендують приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Крім цього 3 липня в місті будуть заборонені будь-які розважальні заходи.

Станом на 10-ту ранку 2 липня відомо про 13 загиблих у Києві.