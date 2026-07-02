3 липня у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими від обстрілу

Завтрашній день, 3 липня, в Києві оголошений День жалоби в памʼять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю.
Про це написав у телеграмі мер міста Віталій Кличко.
У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста, також рекомендують приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.
Крім цього 3 липня в місті будуть заборонені будь-які розважальні заходи.
- Станом на 10-ту ранку 2 липня відомо про 13 загиблих у Києві.
- Пошкодження є в усіх районах міста. Найбільших руйнувань зазнав житловий будинок у Дарницькому районі, його частину буквально знесло. Там під завалами шукають людей, зокрема 15-річну дівчину та її родину.
- Зафіксували влучання 25 балістичних ракет та 12 дронів.