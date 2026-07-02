У Києві розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки

Власники пошкодженого від ворожої атаки житла мають право на допомогу від міста. Подати заяву можна онлайн.

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Наслідки атаки на Київ 2 липня 2026 року

Вранці 2 липня у районах Києва розгорнули розгорнули штаби для допомоги постраждалим від нічної ворожої атаки.

Про це повідомили у КМДА.

У Шевченківському районі штаби діють на:

вул. Олександра Довженка, 14 (дитсадок № 112, тел. 0506789742);

просп. Берестейський, 86 (школа № 73).

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Також діє цілодобова оперативна служба: 0756175310.

У Голосіївському районі розгорнули пункт допомоги на вул. Голосіївська, 12 (ліцей №241 «Голосіївський»). Час роботи – з 8:00 до 19:00.

Також біля пошкодженого будинку організовано мобільний штаб для оперативного консультування та прийому звернень мешканців.

Соціальні менеджери надають консультації за тел.: 0954946931, 0954946967.

У Дарницькому районі пункти допомоги працюють на:

вул. Новодарницькій, 27-А;

вул. Ялинкова, 23.

Власники пошкодженого від ворожої атаки житла мають право на допомогу від міста. Подати заяву можна онлайн на Порталі послуг.