У Києві розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки

Вранці 2 липня у районах Києва розгорнули розгорнули штаби для допомоги постраждалим від нічної ворожої атаки.
У Шевченківському районі штаби діють на:
- вул. Олександра Довженка, 14 (дитсадок № 112, тел. 0506789742);
- просп. Берестейський, 86 (школа № 73).
Також діє цілодобова оперативна служба: 0756175310.
У Голосіївському районі розгорнули пункт допомоги на вул. Голосіївська, 12 (ліцей №241 «Голосіївський»). Час роботи – з 8:00 до 19:00.
Також біля пошкодженого будинку організовано мобільний штаб для оперативного консультування та прийому звернень мешканців.
Соціальні менеджери надають консультації за тел.: 0954946931, 0954946967.
У Дарницькому районі пункти допомоги працюють на:
- вул. Новодарницькій, 27-А;
- вул. Ялинкова, 23.
Власники пошкодженого від ворожої атаки житла мають право на допомогу від міста. Подати заяву можна онлайн на Порталі послуг.
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