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У Києві розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки

Власники пошкодженого від ворожої атаки житла мають право на допомогу від міста. Подати заяву можна онлайн. 

У Києві розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки
Наслідки атаки на Київ 2 липня 2026 року
Фото: ДСНС Києва

Вранці 2 липня у районах Києва розгорнули розгорнули штаби для допомоги постраждалим від нічної ворожої атаки.

Про це повідомили у КМДА. 

У Шевченківському районі штаби діють на:

  • вул. Олександра Довженка, 14 (дитсадок № 112, тел. 0506789742);
  • просп. Берестейський, 86 (школа № 73).
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Також діє цілодобова оперативна служба: 0756175310.

У Голосіївському районі розгорнули пункт допомоги на вул. Голосіївська, 12 (ліцей №241 «Голосіївський»). Час роботи – з 8:00 до 19:00.

Також біля пошкодженого будинку організовано мобільний штаб для оперативного консультування та прийому звернень мешканців.

Соціальні менеджери надають консультації за тел.: 0954946931, 0954946967.

У Дарницькому районі пункти допомоги працюють на:

  • вул. Новодарницькій, 27-А;
  • вул. Ялинкова, 23.

Власники пошкодженого від ворожої атаки житла мають право на допомогу від міста. Подати заяву можна онлайн на Порталі послуг.

  • У ніч на 2 липня росіяни провели чергову атаку на Київ, застосувавши після ударних безпілотників ракети. Станом на 8:30 ранку кількість загиблих зросла до 13. Відомо про 86 постраждалих, і 70 із них госпіталізували. 
  • Вранці по Києву  зафіксували понад 20 пошкоджених житлових будинків.
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