Вчора увечері та в ніч на 2 липня російська армія атакувала дронами Харківщину. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 28 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, зокрема підліток. Постраждали 48 людей, зокрема 5 дітей. Понівечені АЗС, також горіли ферми. На одній із них загинули телята.

Про це повідомили у ДСНС області та написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові загинув 15-річний хлопець, постраждали 39 людей, серед них дівчатка 1 рік, 8 і 17 років та 16-річний хлопець.

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У с. Вільшани Солоницівської громади зазнав поранень 13-річний хлопчик, а в у с. Вище Солоне Борівської громади постраждали 53-річний чоловік і 63-річна жінка. У с. Цапівка Золочівської громади постраждали двоє 48-річних жінок, у с. Писарівка Золочівської громади зазнав поранень 46-річний чоловік, і у с. Козіївка Краснокутської громади постраждав 23-річний чоловік.

В Богодухові зазнав поранень 29-річний чоловік, у с.Миколаївка Зачепилівської громади 38-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес, і у с. Івашки Золочівської громади загинула людина (дані уточнюються).

Ворог атакував КАБ Основ'янський, Новобаварський та Київський, а також БпЛА – Слобідський райони Харкова та застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 РСЗВ;

15 КАБ;

5 БпЛА типу «Герань-2»;

10 БпЛА типу «Молнія»;

2 fpv-дрони;

25 БпЛА (тип встановлюється).

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки на Харківщині

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено 38 приватних будинків, 5 господарчих споруд, 11 автомобілів, скління вікон 50 житлових будинків, склад;

у Богодухівському районі пошкоджено автобус, приватний будинок, автомобіль (с. Максимівка), магазин, електромережі, 2 приватні будинки, автомобіль, господарчу споруду (с. Козіївка), багатоквартирний будинок, 2 господарчі споруди (с. Одноробівка), будівлю, кафе (м. Богодухів), автомобіль (с. Писарівка), будівлю ферми (с.Довжик), приватний будинок (с. Губарівка), 2 приватні будинки, 2 господарчі споруди (с. Клинова-Новоселівка);

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, електромережі (с. Плоске), 2 приватні будинки (с. Шипувате, с. Підсереднє), приватний будинок, автомобіль (с. Зорянське);

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в Ізюмському районі пошкоджено електромережі (с. Щасливе), автомобіль (с. Піски-Радьківські), навчальний заклад (с. Липчанівка);

у Харківському районі пошкоджено 2 будівлі (сел. Коротич), ангар, сільськогосподарську техніку (с. Кутузівка), 2 АЗС (с. Дворічний Кут, с. Вільшани).

Вчора увечері, за даними рятувальників, унаслідок ворожої атаки безпілотників сталося три осередки пожеж на території ферм у Богодухівському та Харківському районах області. У селі Довжик Золочівської громади горіла будівля ферми. Загинуло 10 телят, ще 10 тварин зазнали поранень.

Фото: ДСНС Постраждала тварина на фермі Харківщини

Уночі ворог атакував населені пункти Ізюмського та Харківського районів, а також Харків. Сталися пожежі на території двох АЗС у Солоницівській та Пісочинській громадах. У Слобідському районі Харкова горіли покрівля житлового будинку, господарська споруда та автомобілі. Постраждали чотири людини.

Фото: ДСНС Наслідки російського обстрілу на Харківщині

Усі пожежі ліквідували підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди.