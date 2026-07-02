В четвер в Україні стовпчики термометрів піднімуться до +34°, в західних областях можливі дощі

На решті території без опадів.

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2 липня в Україні очікується спекотна погода. Лише в західних областях надійде активний атмосферний фронт із Західної Європи, який творитиме нестійку погоду з дощами різної інтенсивності.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У західних областях мінлива хмарність, помірні, вдень місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; там спека дещо спаде. На решті території невелика хмарність, без опадів.

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Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 18-23°; вдень 29-34°, в центральних та південних областях місцями сильна спека 35-37°, в західних областях 26-31°.

На Київщини та в Києві без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 18-23°, вдень 29-34°; у Києві вночі 20-22°, вдень 30-32°.