Ввечері 1 липня росіяни атакували інфраструктуру Запоріжжя.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок атаки пошкоджені складське приміщення та СТО. Попередньо, є поранені, їх кількість поки уточнюється.
За оновленими даними станом на 20:45, в ОВА спростували інформацію про поранених.
- Сили оборони: ворог активізував розвідку та готує удари по правобережжю Запорізької області. На території колишнього Каховського водосховища ворог планує розширити присутність окремих підрозділів.