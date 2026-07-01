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Ввечері 1 липня росіяни атакували інфраструктуру Запоріжжя.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок атаки пошкоджені складське приміщення та СТО. Попередньо, є поранені, їх кількість поки уточнюється.

За оновленими даними станом на 20:45, в ОВА спростували інформацію про поранених.