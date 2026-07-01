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Росіяни атакували Запоріжжя: є пошкодження (оновлено)

Є пошкодження інфраструктури.

Росіяни атакували Запоріжжя: є пошкодження (оновлено)
Фото: Запорізька ОВА

Ввечері 1 липня росіяни атакували інфраструктуру Запоріжжя.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок атаки пошкоджені складське приміщення та СТО. Попередньо, є поранені, їх кількість поки уточнюється. 

За оновленими даними станом на 20:45, в ОВА спростували інформацію про поранених.

  • Сили оборони: ворог активізував розвідку та готує удари по правобережжю Запорізької області. На території колишнього Каховського водосховища ворог планує розширити присутність окремих підрозділів.
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