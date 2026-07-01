Лубінець: 46 українських військовополонених після теракту в Оленівці досі в російському полоні

У російському полоні досі залишаються 46 українських військовополонених, які дістали поранення під час теракту в колонії в окупованій Оленівці у липні 2022 року.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції 1 липня, повідомляє Укрінформ.

За його словами, це військові зі списку зі 130 поранених полонених, який раніше оприлюднила російська сторона.

"З цього числа на території РФ ще перебувають 46 українських військовополонених… Я попросив зробити все, щоб 46 наших хлопців, які були поранені в Оленівці, терміново повернулися, бо вони всі належать до категорії важкопоранених, важкохворих і тих, хто в полоні з 2022 року", – зазначив Лубінець.

Він також повідомив, що порушував це питання під час зустрічі з російською омбудсманкою, а сторони обговорили моніторинг місць утримання українських військовополонених.

Окремо Україна запропонувала запровадити можливість коротких телефонних дзвінків для полонених, щоб вони могли зв’язатися з родинами.

Теракт в Оленівці

Вночі з 28 на 29 липня 2022 року росіяни обстріляли Волноваську виправну колонію у селищі Оленівка. Там загарбники утримували українських військовополонених - захисників "Азовсталі".

Внаслідок вчиненого росіянами воєнного злочину загинули щонайменше 53 українських захисники, ще 130 дістали поранень різної важкості.

Перехоплені розмови свідчать, що окупанти умисно влаштували теракт в Оленівці для недопущення обміну військовополоненими. Українські спецслужби також мають супутникові знімки, які свідчать про те, що біля виправної колонії були заздалегідь вириті могили.