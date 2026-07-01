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ГУР розкрило структуру ключового підприємства російської "оборонки" НДІ "Полюс"

НДІ "Полюс" забезпечує технологічну базу для виробництва російського озброєння.

ГУР розкрило структуру ключового підприємства російської "оборонки" НДІ "Полюс"
Фото: скріншот з відео

Головне управління розвідки оприлюднило матеріали щодо структури науково-дослідного інституту "Полюс", який є одним із підприємств російського ОПК.

Про це повідомляє ГУР МО України.

За даними української розвідки, НДІ "Полюс" ім. М. Стельмаха входить до структури російської держкорпорації "Ростех" та спеціалізується на розробці лазерних і оптико-електронних технологій. Вони застосовуються у виробництві ракетного озброєння, безпілотників, авіаційної техніки, артилерії та бронетехніки.

У ГУР зазначають, що підприємство є важливою ланкою російського військово-промислового комплексу та забезпечує технологічну базу для виробництва озброєння.

Також у відео наведено інформацію про керівництво інституту та його структуру. У розвідці заявили, що володіють також інформацією про працівників підприємства.

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