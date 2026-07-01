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На Львівщині на території колишнього сміттєзвалища у Пустомитах триває ліквідація пожежі площею 750 кв. м

Складність гасіння зумовлена тлінням сміття на глибині кількох метрів.

На Львівщині на території колишнього сміттєзвалища у Пустомитах триває ліквідація пожежі площею 750 кв. м
Фото: ДСНС

На Львівщині на території колишнього сміттєзвалища у Пустомитах триває ліквідація пожежі площею 750 кв. м, повідомляє ДСНС. 

Складність гасіння зумовлена тлінням сміття на глибині кількох метрів. Рятувальники проливають окремі осередки та розбирають завали для запобігання повторного займання.

Водночас на території Львівської області зафіксовані 7 пожеж в екосистемах, загальна площа яких перевищує 113 тис. кв. м. Горять сухостої та торфовища у трьох районах – Львівському, Червоноградському та  Яворівському.

Загалом до гасіння займань у регіоні залучені понад 160 рятувальників та 33 одиниці техніки ДСНС. 

Рятувальники нагадують, за спалювання сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність – для громадян штрафи становлять від 3060 до 6120 грн, для посадових осіб – до 30 600 грн. На територіях природно-заповідного фонду сума штрафу може сягати 12 240 грн.

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