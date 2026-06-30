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На нафтохімічному заводі в Індії спалахнула пожежа, щонайменше 20 людей постраждали

Задіяли 12 пожежних машин. 

На нафтохімічному заводі в Індії спалахнула пожежа, щонайменше 20 людей постраждали
Пожежники Індії, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Внаслідок пожежі на нафтохімічному заводі на сході Індії постраждало щонайменше 20 людей, п'ятеро з них перебувають у критичному стані.

Як пише АР, про це повідомила поліція. За даними Нindustantimes, пожежа спалахнула близько 5-ї ранку. За попередньою інформацією, пожежа могла виникнути поблизу несанкціонованого зрізу у нафтопровід для крадіжки нафти. 

Пожежа спалахнула у вівторок на нафтопроводі на об'єкті, що експлуатується компанією Haldia Petrochemicals, і швидко поширилася на сусідні будинки в окрузі Пурба Медініпур штату Західна Бенгалія.

Пожежники задіяли 12 пожежних машин, щоб взяти полум'я під контроль, а поранених доправили до найближчих лікарень. Постраждалими є люди, які проживають поблизу заводу. 

Причина пожежі не була одразу відома. Правоохоронці розслідують інцидент.

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