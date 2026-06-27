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Білий дім готує візит Трампа до Індії на початку 2027 року

Країни мають фіналізувати двосторонню торговельну угоду.

Білий дім готує візит Трампа до Індії на початку 2027 року
Дональд Трамп і Нарендра Моді
Фото: EPA/UPG

США наразі працюють над організацією візиту президента Дональда Трампа до Індії, який має відбутися на початку наступного року. 

Одночасно з цим країни прагнуть фіналізувати двосторонню торговельну угоду в найближчі тижні або місяці, передає Bloomberg.

Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що розраховує повернутися до Індії наприкінці цього року, аби підготувати візит американського президента.

Говорячи про перебіг торговельних перемовин, Рубіо зазначив, що сторони перебувають на «останніх дюймах» до завершення процесу, і висловив сподівання на швидке досягнення компромісу.

Крім того, Рубіо підкреслив, що Вашингтон хоче відігравати більшу роль у забезпеченні зростаючих енергетичних потреб Індії.

За його словами, США могли б допомогти збільшити світові поставки сирої нафти. Зокрема, йдеться про постачання через Венесуелу, чию важку нафту індійські нафтопереробні заводи добре пристосовані переробляти.

  • Дональд Трамп оголосив про своє бажання здійснити до Індії державний візит під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Нарендрою Моді на полях саміту G7 у французькому Евіані 
  • Білий дім розглядає приїзд Трампа в Нью-Делі як можливість поліпшити відносини між країнами, які минулоріч підірвало оголошення митних тарифів, а вже цього року затьмарило вбивство трьох індійських рибалок.
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