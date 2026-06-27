Reuters: Іран заявив про удари по американських цілях у Бахрейні

Бахрейн заявив про атаку безпілотниками по території, де розташований П'ятий флот ВМС США.

Іран заявив про удари по американських цілях у Бахрейні, у відповідь на американські авіаудари по південному узбережжю країни.

Про це повідомляє Reuters.

У Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що "оборонні" удари стали відповіддю на "варварські авіаудари" США по прибережних об'єктах спостереження. Водночас Тегеран не уточнив, де саме були атаковані пов'язані зі США цілі.

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Пізніше Бахрейн, на території якого розташований П'ятий флот ВМС США, повідомив про атаку іранських безпілотників. У Манамі назвали її грубим порушенням суверенітету та загрозою національній безпеці, заявивши про право на самооборону.

Вашингтон наразі не коментував заяви Ірану про удари по американських об'єктах. Напередодні американські військові повідомили, що їхні удари по Ірану були відповіддю на атаку іранського безпілотника на вантажне судно в Ормузькій протоці.

Тим часом Ізраїль і Ліван підписали рамкову угоду, яка має стати першим кроком до припинення бойових дій між Ізраїлем та підтримуваним Іраном угрупованням "Хезболла". Документ передбачає роззброєння "Хезболли" та поступове виведення ізраїльських військ із території Лівану, однак механізм реалізації угоди поки не визначений. Представники "Хезболли" вже заявили, що не співпрацюватимуть із цього питання.

Іранське державне телебачення повідомило, що Корпус вартових ісламської революції завдав "рішучої відповіді" після удару США по комунікаційній вежі в портовому місті Сірік.

Водночас агентство Mehr стверджує, що порт продовжує працювати у штатному режимі, а інфраструктура не зазнала пошкоджень.

Бахрейн звинуватив Тегеран у підриві регіональної стабільності та порушенні резолюції Ради Безпеки ООН і меморандуму про взаєморозуміння, підписаного 17 червня в Ісламабаді.

Після атаки на вантажне судно біля узбережжя Оману Іран не визнав відповідальності, однак заявив про своє право регулювати судноплавство в Ормузькій протоці, вимагати від суден дотримання визначених маршрутів та застеріг країни Перської затоки від підтримки США.