Землетруси у Венесуелі зачепили майже 2 мільйони будівель.

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Руйнівні землетруси, що сталися цього тижня у Венесуела, зачепили майже два мільйони будівель та завдали прямої шкоди на суму близько 6,7 мільярда доларів США.

Про це йдеться у звіті Програми розвитку ООН, пише Bloomberg.

За попередніми оцінками, прямі збитки становлять приблизно 6% сукупного ВВП п’яти найбільш постраждалих штатів, серед яких столичний округ Каракас та штат Яракуй, де розташований епіцентр підземних поштовхів.

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Загальні економічні втрати, включно з непрямими наслідками, можуть бути майже утричі більшими.

За даними експертів ООН, близько 8,6 мільйона людей опинилися в зоні сейсмічної активності, достатньої для спричинення щонайменше помірних пошкоджень інфраструктури. Найбільше постраждалих проживає на півночі країни.

Із приблизно 1,7 мільйона пошкоджених будівель близько 1,2 мільйона розташовані в зонах сильних поштовхів, а близько 5 тисяч — у районах найвищої інтенсивності.

Експерти наголошують, що масштаб руйнувань може суттєво ускладнити економічне відновлення Венесуели, яка вже перебувала у складній фінансовій ситуації.

Водночас зазначається, що хоча землетрус не завдав значних прямих ударів по нафтовому сектору, загальні наслідки можуть негативно вплинути на темпи відновлення економіки країни.