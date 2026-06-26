Нічна повітряна атака , 257 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, напад на військових ТЦК у Харкові, наслідки землетрусів у Венесуелі.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 257 бойових зіткнень.

Найінтенсивніші бої велися на Лиманському (17 ворожих штурмів), Словʼянському (23 атаки), Покровському (31), Костянтинівському (23) та Гуляйпільському (27) напрямках.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи, склад ПММ, один пункт управління, один пункт управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт противника.

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Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1310 окупантів, 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 4 системи ППО та один НРК. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 398 370 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Близько першої години ночі 26 червня росіяни здійснили комбіновану атаку по Кременчуку Полтавської області. Упродовж короткого часу місто зазнало обстрілу балістичними ракетами та безпілотниками.

За інформацією моніторингових каналів, ворог цілив в один і той самий об'єкт енергетичної інфраструктури.

Вранці голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив про влучання ракет та БпЛА у промислові об’єкти. Станом на ранок електропостачання вдалося відновити.

Сьогодні, 26 червня, влучання ворожої ракети зафіксували в Миргородському районі.

У ніч на 26 червня, починаючи з 18:00, Росія атакувала сімома балістичними ракетами «Іскандер-М» Київську і Полтавську області. Била ними з Брянської і Курської областей.

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Також ворог використав 189 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ і окупованих Донецька й Криму, повідомили Повітряні сили.

Зафіксовано влучання чотирьох ракет і 11 ударних дронів на 12 локаціях та падіння уламків – на шести.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 177 цілей – 3 балістичні ракети Іскандер-М та 174 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни», – йдеться у повідомленні.

У Харкові чоловік із ножем напав на військових ТЦК. Один загинув, інший – у лікарні.

Нападника розшукують.

Подробиці – в новині.

Очільниця Кабміну Юлія Свириденко, яка була головою української делегації на Конференції з відновлення у польському Гданську, заявила про підписання упродовж заходу 160 угод з урядами та компаніями, загальна сума яких сягає 10 мільярдів євро.

У Telegram прем'єр-міністерка оприлюднила список найважливіших результатів, досягнутих під час конференції. На думку Свириденко, конференція з відновлення у Гданську вчергове довела спільність шляху, цінностей та майбутнього України і Європи.

Докладніше – в новині.

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Столицю країни-агресорки з ночі атакували дрони. Перші повідомлення про роботу ППО московський мер Сєргєй Собянін опублікував о 2:29 за Києвом. Він сказав, що збили десять дронів, що прямували на місто.

Відтоді і до 7:28 публікації про збиття тривали. Загалом Собянін заявив про збиття понад 40 дронів.

Також відомо про атаку на Тульську область, передає ASTRA. Там місцеві зафіксували дим, що піднімався з району підприємства «Азот».

Венесуельські надзвичайники продовжують розбір завалів у столиці Каракасі та інших регіонах, де напередодні відбулися два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 балів.

Як пише BBC, кількість жертв зросла до 235 людей. Понад 1,5 тисячі громадян зазнали поранень. Статистика може суттєво погіршитися вже найближчим часом, адже прогнозоване число загиблих може сягати десятків тисяч. Люди залишаються під завалами, вони кличуть на допомогу.

Пошкоджено чи повністю зруйновано через землетрус близько 250 споруд та будівель, серед яких і стратегічно важливі. Аеропорт Каракаса наразі не працює, оскільки там зафіксовано руйнування.

Деякі країни світу вже оголосили про намір допомогти Венесуелі з подоланням наслідків лиха. Зокрема Сполучені Штати пообіцяли 150 мільйонів доларів та надіслали військових, які використовують авіаційну та морську техніку для проведення необхідних рятувальних заходів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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