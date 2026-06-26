Москву з ночі атакують дрони, в Тульській області пошкоджено промисловість

Столицю країни-агресорки з ночі атакують дрони. Перші повідомлення про роботу ППО московський мер Сєргєй Собянін опублікував о 2:29 за Києвом. Він сказав, що збили десять дронів, що прямували на місто.
Відтоді і до 7:28 публікації про збиття тривали. Загалом Собянін заявив про збиття понад 40 дронів.
Мер Москви додав, що на місцях падіння уламків працюють фахівці.
Також відомо про атаку на Тульську область, передає ASTRA. Там місцеві зафіксували дим, що піднімався з району підприємства «Азот». Влада регіону підтвердила пошкодження промисловості в Новомосковську. Також пошкоджено приватний будинок – там поранена жінка.
- Дрони намагалися атакувати Москву і попередньої ночі та вдень 24 червня. Дронові атаки на російські регіони стали регулярними. Українська влада наголошувала, що пропонує ворогу завершити війну, але якщо атаки на Україну триватимуть, то битимуть по Москві.
- Цього місяця Сили оборони провели низку результативних атак по Московському НПЗ.