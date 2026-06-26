Москву з ночі атакують дрони, в Тульській області пошкоджено промисловість

Столицю країни-агресорки з ночі атакують дрони. Перші повідомлення про роботу ППО московський мер Сєргєй Собянін опублікував о 2:29 за Києвом. Він сказав, що збили десять дронів, що прямували на місто.

Відтоді і до 7:28 публікації про збиття тривали. Загалом Собянін заявив про збиття понад 40 дронів.

Фото: ASTRA Дим над Москвою

Мер Москви додав, що на місцях падіння уламків працюють фахівці.

Також відомо про атаку на Тульську область, передає ASTRA. Там місцеві зафіксували дим, що піднімався з району підприємства «Азот». Влада регіону підтвердила пошкодження промисловості в Новомосковську. Також пошкоджено приватний будинок – там поранена жінка.