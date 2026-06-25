Головне за четвер, 25 червня: ракети на Київ, понад 210 боєзіткнень, операція впливу на Росію, відсторонення командира «Скелі»

Бойові дії на Донеччині, 213 бойових зіткнень, ворожі обстріли, український прапор на Кінбурнській косі, довічне ув'язнення екскерівникові Штабу Антитерористичного центру СБУ. Яким запам’ятається 1583-й день повномасштабної війни.

Увечері 25 червня російська армія запустила серію ракет на Київ. За інформацією Повітряних сил, ворог запустив балістику з півночі.

У місті працювала ППО, повідомив мер Віталій Кличко. Лунали вибухи.

Згодом Кличко повідомив про двох потерпілих.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 25 червня на фронті від початку доби відбулося 213 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку ворог здійснив 28 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 25 червня – в новині.

Генштаб ЗСУ також повідомив про ураження трьох мостів, які ворог використовує для перекидання військ та підвезення боєприпасів.

Йдеться про автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області та два залізничні мости: через річку Айдар та річку Луганчик на Луганщині. Масштаби пошкоджень уточнюються.

Також уражено нафтобазу “Полтавська” в Краснодарському краї, мости та радіолокаційний комплекс “Скала-М”. Зафіксовано пожежу на території підприємства. Об’єкт задіяний у забезпеченні російських військ на окупованих територіях України.

Більше інформації – в новині.

Українські бійці підняли прапор на Кінбурнській косі, повідомило регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь".

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“Синьо-жовтий прапор на Кінбурнській косі! Внаслідок потужного вогневого ураження Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій, відбувається евакуація вцілілого особового складу, окупанти залишають свої рубежі оборони. Ми не зупиняємося!” – йдеться у повідомленні.

Водночас речник Військово-морських сил Андрій Плетенчук у коментарі Суспільному повідомив, що Кінбурнська коса залишається зоною бойових дій. Там триває процес знищення ворожої логістики, але територія ще не звільнена.

Кінбурнська коса – єдина частина Миколаївської області, що залишається під окупацією росіян. Окупанти загарбали її у березні 2022 року з боку Херсонщини.

Олександр Лукашенко заявив, що нещодавно зустрічався з представниками президента України Володимира Зеленського і попросив передати йому, що "не треба гарячкувати, а потрібно домовлятися".

"До речі, ми отримали відповідь: президент і вони це розуміють. Тому давайте, хлопці, домовлятися. Треба домовлятися суттєво. Не треба гарячкувати, кричати, бити по морді. Давайте по-людськи. Розуміючи, що таке Росія і що таке ми. Таке розуміння теж є. Втягуватися у війну нас не потрібно. Ми не хочемо воювати з українцями. Наша позиція миролюбна, але в будь-якій ситуації ми будемо поруч із Росією", – додав Лукашенко.

Щоправда, президент України Володимир Зеленський повідомив, що вздовж українського кордону у Білорусі завершують будівництво доріг і баз зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

«Вздовж нашого державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, які не мають жодного іншого сенсу, крім воєнного. Це прикордонні напрямки Кобринь – Ковель, Іванове – Маневичі, Лунинець – Сарни, Речиця – Коростень та Гомель – Чернігів. Знаємо, що в російських документах це описується саме в контексті завдань так званої «СВО», - наголосив глава держави. За словами Зеленського, Україна надіслала Білорусі «всі сигнали щодо такої діяльності, а також і щодо всіх інших форматів їхньої колаборації з Росією в інтересах затягування та масштабування війни».

Володимир Зеленський затвердив для СБУ 40-денну операцію впливу на Росію.

Керівник СБУ також доповів президентові про план далекобійних санкцій і санкцій середньої дальності.

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Більше інформації – в новині.

Командира 425 окремого штурмового полку "Скеля" Юрія Гаркавого відсторонено від виконання обов’язків на час перевірок і розслідувань у зв’язку з інформацією, оприлюдненою у ЗМІ.

Відповідно до рішення головнокомандувача ЗСУ, у військовій частині вже працює комплексна комісія на чолі з одним із заступників начальника Генерального штабу.

Раніше "Скеля" відреагувала на матеріал "Бабеля", де журналісти повідомляли про побиття військовослужбовців та 26 встановлених смертей, непов'язаних із виконанням бойових завдань. Полк погодився, що матеріал порушив серйозні питання, які потребують ретельного вивчення і перевірки.

У «Скелі» підтвердили факт самогубства одного новобранця і загалом смерть 24 бійців.

Решту самовбивств, описаних в публікації «Бабеля» зі слів військовослужбовця, що скоїв СЗЧ, у полку не підтверджують.

Докладніше – в новині.

Екскерівник Штабу Антитерористичного центру СБУ Дмитро Козюра отримав довічне ув'язнення за державну зраду.

Козюру затримали за результатом спецоперації під кодовою назвою "Щур" у лютому 2025 року.

Докладніше – в новині.

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