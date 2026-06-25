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Росія спрямувала ракети на Київ. Працювала ППО, є падіння уламків

Ворог використав балістику. 

Росія спрямувала ракети на Київ. Працювала ППО, є падіння уламків
Ракета PAC 3 MSE комплексу Patriot
Фото: Raytheon

Увечері 25 червня російська армія запустила серію ракет на Київ. За інформацією Повітряних сил, ворог запустив балістику з півночі.

У місті працювала ППО, повідомив мер Віталій Кличко. Лунали вибухи.

«У Дарницькому районі уламки ракети впали на відкритій території. Екстрені служби прямують на місце», – сказав міський голова.  

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У цьому районі загорілося складське приміщення. 

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що, ймовірно, кількість локацій з уламками більша.

«Інформація про постраждалих поки не надходила», – додав він.  

 

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