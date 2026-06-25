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Зеленський: Дані розвідки свідчать про поглиблення кризи з пальним, воєнною логістикою і управлінням у Криму

Тим часом рівень тривожності росіян вже вищий, ніж під час Курської операції – понад 50%.

Зеленський: Дані розвідки свідчать про поглиблення кризи з пальним, воєнною логістикою і управлінням у Криму
президент Володимир Зеленський і в.о. глави СЗР Олег Луговський
Фото: телеграм-канала українського президента

Служба зовнішньої розвідки України здобула матеріали щодо ситуації в Росії і на тимчасово окупованих українських територіях на тлі українських далекобійних ударів.

Як повідомив Володимир Зеленський, ці матеріали свідчать про «фактично щоденне поглиблення кризи з пальним, воєнною логістикою та управлінням в Криму». 

«Російська окупаційна адміністрація доволі чітко та недвозначно визнає неможливість вирішити проблеми, що були створені нашими санкціями середньої дальності проти окупанта, а також виконанням плану далекобійних санкцій передусім щодо російської нафтопереробки. Аналогічна ситуація розгортається і в інших російських регіонах», - зазначив глава держави.

Президент додав, що українська сторона також має «внутрішню російську документацію щодо оцінки настроїв громадян держави-агресора». 

«Наразі рівень тривожності росіян вже вищий, ніж під час нашої Курської операції, а саме більше 50%. Вже 66% росіян вважають складним своє фінансове становище. Більш ніж 80% росіян вважають неминучою масштабну економічну кризу в Росії. Абсолютно прозорі показники, які відображають провал путінської воєнної політики», - підсумував Зеленський.

  • У ніч на 25 червня Сили безпілотних систем поцілили у 38 об'єктів в окупованому Криму. Серед них: Таврійська ТЕС, нафтобаза у Джанкої, електропідстанція у Сімферополі.
  • А уночі 23 червня СБС атакували понад 60 чутливих цілей в Криму.
  • Напередодні Зеленський заявив, що Україна проводить у Криму «чітко прораховану операцію» і є можливість дотиснути Росію до укладення мирної угоди.
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