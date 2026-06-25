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Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до п'яти

У лікарні помер важкопоранений 23-річний чоловік.

Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до п'яти
наслідки атаки РФ по Кривому Рогу (ілюстративне фото)
Фото: Олександр Ганжа

Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до п’ятьох - у лікарні помер поранений чоловік.

Про це повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Незважаючи на всі зусилля лікарів, від несумісних із життям травм – наскрізне поранення голови – помер 23-річний чоловік. Таким чином, кількість жертв злочинного удару зросла до п’яти", – написав він у Telegram.

Вілкул висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

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