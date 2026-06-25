Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до п’ятьох - у лікарні помер поранений чоловік.
Про це повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.
"Незважаючи на всі зусилля лікарів, від несумісних із життям травм – наскрізне поранення голови – помер 23-річний чоловік. Таким чином, кількість жертв злочинного удару зросла до п’яти", – написав він у Telegram.
Вілкул висловив співчуття рідним та близьким загиблого.
- 23 червня Росія атакувала ракетами Кривий Ріг. Раніше повідомлялось про чотирьох загиблих та 27 постраждалих.