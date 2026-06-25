Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
ГоловнаСуспільствоПодії

Правоохоронці затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у підпалах

Затриманим загрожує до 10 років тюрми.

Правоохоронці затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у підпалах
Затримані підозрювані
Фото: СБУ

Українські правоохоронці викрили чотирьох осіб, яких підозрюють у підпалах на замовлення РФ на території Кіровоградської та Одеської областей. 

За даними СБУ, завдання російської спецслужби виконували завербовані ворогом місцеві жителі, які шукали легкі заробітки у Телеграм-каналах.

В обмін на обіцянки швидких підробітків вони погодилися підпалювати авто Сил оборони за допомогою легкозаймистих сумішей.

Реклама

На Кіровоградщині «по гарячих слідах» викрили групу людей, яка на замовлення фсб підпалила два пікапи ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання завдань на фронті. Затриманими є троє безробітних з Олександрійської громади.

Встановили, що після підпалу машин фігуранти мали виготовити саморобну бомбу, щоб закласти її під залізничні колії для підриву електропоїзда.

В Одеській області затримали мобілізованого, який самовільно залишив військову частину, а згодом почав виконувати замовні підпали. Задокументували, як він намагався знищити вогнем службовий мультівен українських воїнів на території Дачненської громади та зафіксував загоряння на телефонну камеру для звіту росіянам.  Перед цим чоловік провів дорозвідку навколо військового транспорту, сфотографував його та погодив підпал з куратором від фсб.

Один із затриманих
Фото: СБУ
Один із затриманих

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Триває розслідування. Затриманим загрожує до 10 років тюрми.

  • Служба безпеки України запровадила новий короткий номер “гарячої лінії” для звернень громадян: 1516. Звертатись потрібно, якщо ви маєте, зокрема, інформацію про підготовку терактів або до вас звертаються незнайомці із пропозиціями щодо підпалів чи перенесення невідомих предметів тощо.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies