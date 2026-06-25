Правоохоронці затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у підпалах

Затриманим загрожує до 10 років тюрми.

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Українські правоохоронці викрили чотирьох осіб, яких підозрюють у підпалах на замовлення РФ на території Кіровоградської та Одеської областей.

За даними СБУ, завдання російської спецслужби виконували завербовані ворогом місцеві жителі, які шукали легкі заробітки у Телеграм-каналах.

В обмін на обіцянки швидких підробітків вони погодилися підпалювати авто Сил оборони за допомогою легкозаймистих сумішей.

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На Кіровоградщині «по гарячих слідах» викрили групу людей, яка на замовлення фсб підпалила два пікапи ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання завдань на фронті. Затриманими є троє безробітних з Олександрійської громади.

Встановили, що після підпалу машин фігуранти мали виготовити саморобну бомбу, щоб закласти її під залізничні колії для підриву електропоїзда.

В Одеській області затримали мобілізованого, який самовільно залишив військову частину, а згодом почав виконувати замовні підпали. Задокументували, як він намагався знищити вогнем службовий мультівен українських воїнів на території Дачненської громади та зафіксував загоряння на телефонну камеру для звіту росіянам. Перед цим чоловік провів дорозвідку навколо військового транспорту, сфотографував його та погодив підпал з куратором від фсб.

Фото: СБУ Один із затриманих

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Триває розслідування. Затриманим загрожує до 10 років тюрми.