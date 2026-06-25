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Росія за сьогодні тричі атакувала локомотиви Укрзалізниці. Загинув помічник машиніста

У перших двох атаках команди встигли евакуюватися. 

Росія за сьогодні тричі атакувала локомотиви Укрзалізниці. Загинув помічник машиніста
Фото: Telegram

Росіяни 25 червня прицільно вдарили по локомотивах Укрзалізниці: раз у Сумській області і двічі – в Запорізькій. Внаслідок третьої атаки є загиблий. 

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський повідомив, що перші дві бригади вдалося евакуювати завчасно. Під час третього удару, по Запоріжжю, не встиг евакуюватися помічник машиніста. 

«Завчасно вдалось евакуювати дві бригади, ніхто з них не постраждав, а третій приліт у Запоріжжі став трагедією – машиніст встигнув перейти в безпеку, а помічника машиніста, який перебував у задній кабіні, врятувати не вдалося», – сказав він.

Усі деталі трагедії з'ясовують. 

  • Росія цього року активізувала прицільні удари по залізниці: і по інфраструктурі, і по рухому складу. В зв'язку з цим перевізник напрацював алгоритми евакуації, що поширюються як на працівників, так і на пасажирів. Своїми цілями росіяни обирають цивільні поїзди, зокрема – в прифронтових населених пунктах. 
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