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Вчора на фронті пройшли 232 бої, з них 32 – на Покровському напрямку

Сили оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника, один пункт управління БпЛА та ще два інших важливих об’єкти противника.

Вчора на фронті пройшли 232 бої, з них 32 – на Покровському напрямку
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1583-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 232 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генштаб

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету,  здійснив 75 авіаційних ударів, скинувши 262 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10060 дронів-камікадзе та здійснив 3182 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 - із реактивних систем залпового вогню.

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За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника, один пункт управління БпЛА та ще два інших важливих об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень з противником, агресор здійснив 62 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Ветеринарне, Стариця, Синельникове та у бік населених пунктів Лиман, Ізбицьке, Вільча, Колодязне.

На Куп’янському напрямку ворог два рази атакував, в напрямку Новоосинового та в районі Западного.

На Лиманському напрямку противник 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Шийківка, Дробишеве, Лиман, Озерне, Новоселівка, Діброва.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 19 разів, поблизу Закітного, Різниківки, Калеників та в бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували поблизу Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак, поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка та в напрямку Костянтинівки.

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На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Сухецьке, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Дорожнє, Родинське, Удачне, Новопідгородне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 13 атаки у бік населених пунктів Гірке, Добропілля, Воздвижівка, Староукраїнка,  Гуляйпільське та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

  • Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Також знешкоджено один танк, дві бойові броньовані машини, 67 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, два наземних робототехнічних комплекси, 1994 безпілотні літальні апарати, 450 одиниць автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога.
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