Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
ГоловнаСуспільствоВійна

Вчора ворог вбив людину на Херсонщині і поранив сімох

Від російських атак постраждали 38 населених пунктів області. 

Вчора ворог вбив людину на Херсонщині і поранив сімох
Рятувальники на місці обстрілу у Херсоні, ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Упродовж минулої доби російська армія атакувала 38 населених пунктів Херсонської області. Одна людина загинула, ще семеро отримали поранення. 

Як написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Раківка, Білозерка, Томарине, Новорайськ, Чорнобаївка, Урожайне, Тараса Шевченка, Гаврилівка, Комишани, Посад-Покровське, Чарівне, Осокорівка, Солдатське, Придніпровське, Високе, Любимівка, Станіслав, Дніпровське, Антонівка, Надіївка, Широка Балка, Микільське, Олександрівка, Янтарне, Кізомис, Новодмитрівка, Дудчани, Зміївка, Понятівка, Садове, Тягинка, Велетенське, Розлив, Зорівка, Миролюбівка, Софіївка та місто Херсон.

російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили пункт незламності, стільникову вежу, сільськогосподарське підприємство та приватні автомобілі.

Прокудін нагадав, що при бажанні виїхати до більш безпечних місць варто звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies