Вчора ворог вбив людину на Херсонщині і поранив сімох

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Рятувальники на місці обстрілу у Херсоні, ілюстративне фото

Упродовж минулої доби російська армія атакувала 38 населених пунктів Херсонської області. Одна людина загинула, ще семеро отримали поранення.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Раківка, Білозерка, Томарине, Новорайськ, Чорнобаївка, Урожайне, Тараса Шевченка, Гаврилівка, Комишани, Посад-Покровське, Чарівне, Осокорівка, Солдатське, Придніпровське, Високе, Любимівка, Станіслав, Дніпровське, Антонівка, Надіївка, Широка Балка, Микільське, Олександрівка, Янтарне, Кізомис, Новодмитрівка, Дудчани, Зміївка, Понятівка, Садове, Тягинка, Велетенське, Розлив, Зорівка, Миролюбівка, Софіївка та місто Херсон.

російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили пункт незламності, стільникову вежу, сільськогосподарське підприємство та приватні автомобілі.

Прокудін нагадав, що при бажанні виїхати до більш безпечних місць варто звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.