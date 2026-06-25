Трамп похвалив Зеленського за те, що той "добре тримається"

"Немає карт" вже в далекому минулому.

Виступаючи у Білому домі під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президент США Дональд Трамп віддав належне своєму українському колезі Володимиру Зеленському за те, як той "непогано порається".

Главу держави попросили відповісти на запитання, чи вважає він, що Зеленський "перемагає у війні". Трамп заявив, що в українського Президента "все досить добре, принаймні, він тримається непогано, хоча багато людей гинуть з обох боків".

Республіканець додав, що Зеленського "варто визнати сміливим і сказати, що в нього є чудова техніка і чудові люди, є бійці".

Питання до Трампа пролунало на тлі заяви Держдепартаменту США, що динаміка на полі бою в Україні змінилася, і наша держава зараз виграє війну.