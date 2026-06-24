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Зеленський наказав бити на випередження по тих обʼєктах, які росіяни використовують для масштабування війни

«На Валдай стягнули з інших регіонів Росії майже 90 пускових ППО, там ще формується спеціальна дивізія ППО, щоб берегти спокій російського керівництва», - розповів глава держави.

Зеленський наказав бити на випередження по тих обʼєктах, які росіяни використовують для масштабування війни
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський розпорядився атакувати ті об’єкти, які росіяни використовують для масштабування війни.

Про е він сказав у вечірньому відеозверненні 24 червня.

«Росія вже не вперше окуповує чужі землі: російська держава складається з багатьох підкорених народів, із вкрадених земель. Ми за свою землю боремось. Ми боремось за своїх людей. Ми боремось за справедливість для України. Наказав нашій розвідці й армії працювати на випередження по тих обʼєктах, які росіяни використовують для масштабування війни. Зараз російське керівництво тягне під Москву, на Валдай та під путінський міст через Керченську протоку більше ППО – за рахунок ППО на інших напрямках», - заявив глава держави.

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Зеленський розповів, що лише на Московський регіон росіяни стягнули сотні пускових для систем С-400, С-500 та «панцирів». 

«На Валдай стягнули з інших регіонів Росії майже 90 пускових ППО, там ще формується спеціальна дивізія ППО, щоб берегти спокій російського керівництва. Для порівняння: на всіх інших напрямках в Росії, на інші їхні міста зараз по кілька пускових. Такі пріоритети. Захищають свою владу – захищають джерело цієї війни», - заявив глава держави.

Президент згадав також про дефіцит пального в РФ.

«Уже у більш ніж 60 російських регіонах є дефіцит пального, є також сильне зростання цін на бензин, цін на дизель, якщо вони, звісно, в наявності є. Російські спецслужби вже навіть пропонують перенести або взагалі скасувати ритуал обрання «Єдиної Росії» в Держдуму: їхня чергова імітація виборів була запланована на вересень, і зараз ми бачимо по доповідях розвідки, що в Росії не впевнені в процесах на вересень», - відзначив Зеленський.

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