«На Валдай стягнули з інших регіонів Росії майже 90 пускових ППО, там ще формується спеціальна дивізія ППО, щоб берегти спокій російського керівництва», - розповів глава держави.

Володимир Зеленський розпорядився атакувати ті об’єкти, які росіяни використовують для масштабування війни.

Про е він сказав у вечірньому відеозверненні 24 червня.

«Росія вже не вперше окуповує чужі землі: російська держава складається з багатьох підкорених народів, із вкрадених земель. Ми за свою землю боремось. Ми боремось за своїх людей. Ми боремось за справедливість для України. Наказав нашій розвідці й армії працювати на випередження по тих обʼєктах, які росіяни використовують для масштабування війни. Зараз російське керівництво тягне під Москву, на Валдай та під путінський міст через Керченську протоку більше ППО – за рахунок ППО на інших напрямках», - заявив глава держави.

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Зеленський розповів, що лише на Московський регіон росіяни стягнули сотні пускових для систем С-400, С-500 та «панцирів».

«На Валдай стягнули з інших регіонів Росії майже 90 пускових ППО, там ще формується спеціальна дивізія ППО, щоб берегти спокій російського керівництва. Для порівняння: на всіх інших напрямках в Росії, на інші їхні міста зараз по кілька пускових. Такі пріоритети. Захищають свою владу – захищають джерело цієї війни», - заявив глава держави.

Президент згадав також про дефіцит пального в РФ.

«Уже у більш ніж 60 російських регіонах є дефіцит пального, є також сильне зростання цін на бензин, цін на дизель, якщо вони, звісно, в наявності є. Російські спецслужби вже навіть пропонують перенести або взагалі скасувати ритуал обрання «Єдиної Росії» в Держдуму: їхня чергова імітація виборів була запланована на вересень, і зараз ми бачимо по доповідях розвідки, що в Росії не впевнені в процесах на вересень», - відзначив Зеленський.