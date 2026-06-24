Через російські атаки на Сумщині постраждали 15 людей

Упродовж дня російські війська поранили 15 цивільних у Сумській області. Серед постраждалих троє дітей.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"За сьогодні до медиків по допомогу звернулися 15 цивільних, які постраждали внаслідок ворожих атак на Сумщині. Це люди, які отримали поранення або мають гостру реакцію на стрес після низки ударів російських дронів по цивільній інфраструктурі області", – ідеться у повідомленні.

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Під ворожими ударами опинилися дві автозаправні станції у Сумській громаді, будівля кінотеатру у Конотопі, а також цивільна інфраструктура у Путивлі.

Серед постраждалих – троє дітей: 11-річний хлопчик у Конотопі, 6-річний хлопчик у Сумах та 15-річний підліток у Путивлі.

У лікарнях перебувають четверо поранених. Троє з них – у важкому стані, під наглядом медиків.