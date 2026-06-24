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Сили безпілотних систем знищили до десяти БМП і російський танк на Запорізькому напрямку

На Запорізькому напрямку оператори Nemesis СБС уразили ворожу бронетехніку.

Сили безпілотних систем знищили до десяти БМП і російський танк на Запорізькому напрямку
Ударний дрон на старті
Фото: 412 бригада Nemesis СБС

Сили безпілотних систем ЗСУ продовжують знищувати ворожу бронетехніку у Запорізькій області. 

Про це розповіли у СБС та оприлюднили відео бойової роботи.

"Попри дедалі більший дефіцит бронетехніки, противник продовжує використовувати її для підтримки штурмових дій на ключових ділянках фронту", – зазначають військові.

Оператори 412-ї окремої бригади Nemesis цілодобово виявляють та уражають ворожу техніку в районі Гуляйполя. За останні тижні на ділянці фронту протяжністю близько 25 кілометрів було уражено до десяти бойових машин піхоти та один танк противника.

У Силах безпілотних систем наголошують, що системне знищення бронетехніки знижує наступальні можливості противника та змушує його дедалі частіше використовувати для штурмів піхоту без прикриття бронемашин.

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