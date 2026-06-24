Зеленський: готуємо нові кроки у відповідь на затягування Росією війни

Глава держави зауважив, що Україна надала змістовні дипломатичні пропозиції, водночас війну затягує саме відмова російського керівництва від дипломатії.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує нові кроки у відповідь на затягування Росією війни та удари по українській території.

Про це він повідомив після доповіді керівника ГУР Олега Іващенка.

За словами Зеленського, на нараді обговорили виконання плану українських далекобійних санкцій проти Росії та подальші кроки для наближення миру.

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Президент зазначив, що серед нещодавніх результативних уражень на території Росії — ліквідація понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Петербурга.

Також, за його словами, аналіз воєнної розвідки підтвердив досягнення необхідних цілей серед російських військових виробництв.

“Сили оборони України влучно уразили російські підприємства, які виробляють радіоелектроніку та інші критичні компоненти для потреб російської армії”, — заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що розвідка здобула внутрішні російські документи з оцінкою наслідків українських далекобійних ударів. За його словами, у них зафіксовані й заходи реагування російського керівництва.

Зокрема, Зеленський заявив, що Росія переміщує системи ППО з регіонів до Москви та до Керченського мосту.

“Фактично саме ці два периметри росіяни отримали команди захищати за рахунок послаблення інших напрямків на своїй території та на тимчасово окупованій території України. Зробимо висновки”, — сказав президент.

Окремо, за словами Зеленського, йому доповіли про стан російського ракетного виробництва та стратегічної воєнної авіації.

“Готуємо нові наші цілком справедливі кроки у відповідь на затягування Росією війни та удари по території України”, — наголосив він.

Зеленський додав, що до якомога більшої кількості росіян має дійти розуміння: війну затягує саме відмова російського керівництва від дипломатії.

“Україна надала змістовні дипломатичні пропозиції”, — підсумував президент.