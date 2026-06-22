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Генштаб ЗСУ: у Воронежі уразили завод, що виробляє електроніку для ворожих ракет "Іскандер" та Х-101

Для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування. 

Генштаб ЗСУ: у Воронежі уразили завод, що виробляє електроніку для ворожих ракет "Іскандер" та Х-101
Фото: Генштаб

Сьогодні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України завдали ударів по підприємству з виробництва компонентів російських ракет у місті Воронеж (РФ). Для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу. Воно виготовляє електроніку, що використовується в російських ракетах, зокрема – ОТРК "Іскандер". 

Також у рамках кооперації завод здійснює виробництво та постачання електронної компонентної бази для російського ракетного озброєння та систем ППО:

  • транзисторних збірок та матриць для блоків крилатих ракет Х-101;
  • напівпровідникових матриць для бортових цифрових обчислювальних машин БЦОМ "Заря-61М" у складі крилатих ракет 9М727 ОТРК "Іскандер-К";
  • діодів та транзисторних збірок для телевізійних каналів бойових машин ЗРГК "Панцирь-С1".

"Продукція цього заводу безпосередньо використовується ворогом для виготовлення високоточної керованої зброї, якою російські окупанти завдають ударів по території України та вбивають мирних жителів. Знищення потужностей об'єкта значно погіршить здатність росії виробляти нові ракети", – додали в Генштабі.

Раніше російські Telegram-канали повідомляли, що жителі російського Воронежа скаржилися на атаку і публікували відео та фото вибуху. Спочатку губернатор Гусєв повідомляв про ракетну небезпеку в регіоні, потім мешканці міста повідомляли про начебто атаку на місто, і було видно стовп чорного диму. 

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