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Російська армія атакувала Чернігівську область дронами різних типів. Постраждали люди, були влучання по енергообʼєктах, будинках, пошкоджений ліцей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Вʼячеслав Чаус.

Сьогодні рано вранці «гербера» атакувала будинок у Борзні на Ніжинщині. Оселя загорілася. Постраждав 45-річний чоловік, у його 14-річної доньки гостра реакція на стрес. Медики надали їм допомогу на місці. Лікуються амбулаторно.

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Фото: Чернігівська ОВА наслідки російської атаки на Чернігівщині

Упродовж доби ворог обстрілював Новгород-Сіверський район. У селі Понорницької громади через удар БпЛА пошкоджені вікна в будинках.

У селі Коропської громади загорілася суха трава.

Через удар «молнії» по селу Семенівської громади пошкоджений трактор і господарча споруда. У самій Семенівці FPV-дрони атакували пилораму, будівлю залізничної станції, приватний будинок і легковик. Зранку росіяни ударним дроном поцілили по території ліцею в Новгороді-Сіверському, там вибиті вікна й двері.

Фото: Чернігівська ОВА Наслідки російської атаки на Чернігівщині

В Острі унаслідок ворожої атаки пошкоджений дах будинку.

Були також влучання по енергообʼєктах, написав Чаус.