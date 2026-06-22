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Росіяни атакували Чернігівщину. Були влучання по енергообʼєктах, постраждали люди

Серед постраждалих є 14-річна дівчина.

Росіяни атакували Чернігівщину. Були влучання по енергообʼєктах, постраждали люди
Наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: Чернігівська ОВА

Російська армія атакувала Чернігівську область дронами різних типів. Постраждали люди, були влучання по енергообʼєктах, будинках, пошкоджений ліцей. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Вʼячеслав Чаус. 

Сьогодні рано вранці «гербера» атакувала будинок у Борзні на Ніжинщині. Оселя загорілася. Постраждав 45-річний чоловік, у його 14-річної доньки гостра реакція на стрес. Медики надали їм допомогу на місці. Лікуються амбулаторно. 

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наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: Чернігівська ОВА
наслідки російської атаки на Чернігівщині

Упродовж доби ворог обстрілював Новгород-Сіверський район. У селі Понорницької громади через удар БпЛА пошкоджені вікна в будинках.

У селі Коропської громади загорілася суха трава. 

Через удар «молнії» по селу Семенівської громади пошкоджений трактор і господарча споруда. У самій Семенівці FPV-дрони атакували пилораму, будівлю залізничної станції, приватний будинок і легковик. Зранку росіяни ударним дроном поцілили по території ліцею в Новгороді-Сіверському, там вибиті вікна й двері.

Наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: Чернігівська ОВА
Наслідки російської атаки на Чернігівщині

В Острі унаслідок ворожої атаки пошкоджений дах будинку. 

Були також влучання по енергообʼєктах, написав Чаус. 

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