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Мешканець Харківщини загинув унаслідок агресії РФ

Семеро людей постраждали.

Мешканець Харківщини загинув унаслідок агресії РФ
Наслідки російської агресії на Харківщині
Фото: Харківська обласна прокуратура

Унаслідок російських обстрілів у Харківській області загинув чоловік. Ще семеро людей постраждали.

Як написали у обласній прокуратурі та повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, росіяни били вчора, та в ніч на 22 червня. 

Вночі ворожий FPV-дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок у Шевченківському районі Харкова. Пошкоджено скління квартир. А вчора орієнтовно о 19:35, ще один російський FPV-дрон поцілив у багатоповерхівку у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок удару пошкоджено фасад будівлі та вікна.

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Також вчора російські військові атакували FPV-дроном с. Підлиман Ізюмського району. Поранення дістали дві жінки та чоловік. 

Того ж дня внаслідок влучання FPV-дрона у мопед у с. Шевченкове Перше Чугуївського району тяжких поранень зазнав 75-річний чоловік. Потерпілому надали домедичну допомогу, однак під час госпіталізації до лікарні він помер.

У Богодухові постраждали 19-річний і 49-річний чоловіки, у сел. Шевченкове постраждав 73-річний чоловік, а у сел. Пісочин зазнала поранень 25-річна жінка. В с. Підлиман Борівської громади постраждали жінки 51 і 67 років та 59-річний чоловік.

Внаслідок вибуху невідомих пристроїв у с. Клинова-Новоселівка і біля с. Петрівка Золочівської громади постраждали жінки 59 і 47 років.

Також медики надали допомогу 65-річній жінці, яка 5 червня постраждала внаслідок обстрілу в с. Петро-Іванівка Дворічанської громади,  59-річній жінці, яка 16 червня травмувалася внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Василівка Кіндрашівської громади та 60-річній жінці, яка 19 червня постраждала внаслідок обстрілу в сел. Ківшарівка Куп’янської громади.

Ворог атакував БпЛА Київський і Шевченківський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 10 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 13 БпЛА типу «Молнія»;
  • 18 fpv-дронів;
  • 36 БпЛА (тип встановлюється).

Загалом по області пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • У Харкові пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, будівлю наукової установи; 
  • у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, 2 магазини, аптеку, електромережі, адмінбудівлю (сел. Золочів), приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Цапівка), 2 АЗС (м. Богодухів), фермерське господарство (с. Новоселівка), АЗС (с. Прокопенкове), 2 приватні будинки (с. Завадське, с. Клинова-Новоселівка);
  • у Куп’янському районі пошкоджено автомобільний бокс (сел. Великий Бурлук), 3 приватні будинки, заклад освіти, складську будівлю, 3 трактори (сел. Шевченкове); 
  • у Харківському районі пошкоджено електромережі (сел. Слатине), 11 автомобілів, електромережі, скління багатоквартирного будинку, інфраструктуру цивільного підприємства (с. Подвірки), приміщення при центрі зайнятості (м. Дергачі), двоповерховий будинок (с. Циркуни);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Бережне), автомобіль (с. Українське), мопед (с. Шевченкове Перше), приватний будинок, електромережі (сел. Старий Салтів).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 61 людину. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 41 483 людини.

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