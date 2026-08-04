Як рахують вартість дрона? Навздогін «антикорупційній дискусії»

Ми розпитали експертів, дотичних до виробництва й застосування дронів, як формують вартість безпілотників, від яких факторів вона залежить і чому не всі дрони можна порівнювати.

Цього тижня у Facebook виникла суперечка через ціну дронів від SkyFall і Fire Point . Журналіст проєкту «Наші гроші» Юрій Ніколов порівняв вартість і традиційно звинуватив у корупції. Олександр (Serg Marco) Карпюк, колишній військовий Сил безпілотних систем, у відповідь написав, що порівняння некоректне. На що отримав не дуже ввічливу відповідь Ніколова.

Як порівнювати і в чому маніпуляція

Перша проблема в тому, що в дописі журналіст порівнює дрони різного класу, зауважує нам у коментарі представник компанії-виробника, що має в лінійці безпілотники для далеких відстаней.

Дрон SkyFall, який згадує як приклад Юрій Ніколов, згідно з класифікацією, не є мідлстрайком. У заявлених характеристиках — 600 км. Це вже дальність дипстрайку, якщо дивитися на допис Міноборони.

Фото: SkyFall SkyFall Мідлстрайк-дрон від

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Довідка: Мідлстрайк (middle-strike) дрони — ударні безпілотники, які працюють на оперативній глибині від десятків до сотень кілометрів. Закривають критичний проміжок між FPV-ударами на передовій і стратегічними дипстрайк (deep-strike) ударами вглиб території Росії. Мідлстрайк дрони уражають засоби протиповітряної оборони, радари, склади, пункти управління, логістику, об’єкти нафтової та енергетичної інфраструктури. Діють у Криму, на інших тимчасово окупованих територіях і в прикордонні Росії. На останніх кілометрах польоту можуть працювати автономно: сканувати місцевість і самостійно знаходити ціль.

Дипстрайк (deep-strike) дрони уражають цілі в Росії на відстані від 200 км — це підводні човни, бомбардувальники, підприємства ВПК, порти, нафтопереробні заводи, військові бази.

«Дрон FP2 від Fire Point — мідлстрайк — несе до 200 кг. FP1 — основний дипстрайк, який використовує Україна, працює на 1 500 км і несе десь до 100 кг», — зазначив співрозмовник.

Фото: EPA/UPG FP-1 від Fire Point у Києві, 6 травня 2025 року Ударний дронвід Fire Point у Києві, 6 травня 2025 року

Навіть якщо дрон SkyFall коштує $30 000, як заявлено, то дрон Fire Point FP-2, згідно з даними, які озвучив і Serg Marco, і виробник, з яким ми спілкувалися, — $43 000–45 000 і при цьому несе в 4–5 разів важчу бойову частину. А від ваги бойової частини залежать розмах крил, пропелери, двигуни.

Також співрозмовник звернув увагу на те, що дрон SkyFall має шасі для запуску — це дешевша історія, і сьогодні дрони такої дальності запускають уже переважно з катапульти або прискорювача, адже при запуску з шасі більший ризик викрити позицію. Дрони FP1 без шасі, з прискорювачем. І вони будуть мати різну вартість. Тому таке порівняння фахівець називає некоректним.

«Треба порівнювати реальні ТТХ, де обов'язково мають бути порівнювані дальність, вантажопідйомність, тип зв'язку, тип старту. Тобто шасі треба порівняти з шасі, прискорювач з прискорювачем, катапульту з катапультою. А мати просто скрин з медіа і робити одразу глобальні висновки — це відверта маніпуляція», — зазначає виробник.

Характеристики згаданих дронів:

Дрон від SkyFall

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Фото: SkyFall SkyFall Мідлстрайк дрон від

розмах крил — 3,5 м

бойова частина — 40–50 кг залежно від задач

дальність — до 600 км

швидкість не вказана

заявлена ціна — $25 000–30 000 залежно від конфігурації

тип бойової частини: осколкова, осколково-фугасна або інша, залежно від місії

тип старту не вказаний

тип зв’язку не вказаний

наявність системи ШІ в керуванні не вказано

двигун не вказано

виробник заявив про плани вийти на 1000 дронів/місяць до кінця року

Компанія обіцяє згодом оприлюднити офіційний реліз, назву й характеристики безпілотника.

Fire Point FP-1

Фото: скрин відео FP-1 Далекобійний дрон українського виробництва

розмах крил — 6 м

бойова частина — 60 кг (за даними грудня 2025 року; після модернізації, про яку стало відомо в липні 2026 року, вагу не уточнювали)

дальність — 1 600 км (грудень 2025); до 3 400 км (липень 2026)

швидкість — 205 км/год (заявлена як максимальна) і 140–180 км/год (круїзна)

заявлена ціна — $55 000–75 000 (липень 2026)

тип бойової частини не уточнено

тип старту — реактивний прискорювач, зі стаціонарної платформи або мобільної установки на базі вантажівки, без традиційної злітної смуги

тип зв’язку — Starlink (керований режим, до 500 км / автономний режим без зв'язку, 1 200–1 300 км) (зі слів головного конструктора Fire Point Дениса Штілермана)

наявність системи ШІ в керуванні заявлено виробником, без подробиць

двигун двоциліндровий бензиновий

масштаб виробництва — за словами гендиректорки Ірини Терех, компанія виробляє сотні дронів FP-1 і FP-2 на добу.

Fire Point FP-2

Фото: NV/Сергій Окунєв FP-2 Ударний дрон

розмах крил — 6 м

бойова частина — до 200 кг (після модернізації, липень 2026); раніше — 100–105 кг

дальність станом на жовтень 2025 року — 200 км, липень, після модернізації — до 700 км (стандартна конфігурація); 370 км у конфігурації з максимальною БЧ 200 кг

швидкість — 205 км/год (заявлена як максимальна) і 140–180 км/год (круїзна)

ціна — $43 000–45 000 (озвучена джерелами)

тип бойової частини — конкретного не уточнювали, відомо лише про модифікації з додатковими некерованими ракетами С-5

тип старту — реактивний прискорювач, зі стаціонарної платформи або мобільної установки на базі вантажівки, без традиційної злітної смуги

тип зв’язку не уточнювали

наявність системи ШІ в керуванні заявлено виробником, без подробиць

двигун двоциліндровий бензиновий

масштаб виробництва — за словами гендиректорки Ірини Терех, компанія виробляє сотні дронів FP-1 і FP-2 на добу.

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У травні 2026 року зафіксовано використання дрона виробництва Fire Point як носія FPV-дронів на Starlink.

На думку Ігоря Луценка, військового, співзасновника Центру підтримки аеророзвідки, дискусію в соцмережах ведуть люди, які не мають досвіду виробництва саме тих класів дронів, про ціну яких вони говорять.

«І, мабуть, на цьому можна було б поставити крапку, але вона [дискусія] несеться. Тому має бути якась сила громадської думки, яка відрізнить профанів від реальних фахівців, які розбираються в питанні», — вважає Луценко.

Фото: facebook/Міністерство оборони України

Як встановлюють ціну дрона

Для продажу дрона чи іншого засобу виробник має підтвердити ціну товарознавчою експертизою. Компанія подає до спеціальних установ перелік, на що і скільки вона витрачає під час виробництва того чи іншого дрона. Цей перелік визначений Кабміном.

У ньому вказано, що дрон, наприклад, складається з рами, моторів, апаратури зв’язку того чи іншого виробника, а також вартість цих елементів. Скільки коштує робота над дроном, які загальновиробничі витрати (комунальні, оренда, адміністративні). І до 25 % частка прибутку компанії. При цьому адміністративні витрати не входять у ці 25 %.

«Спеціальні інституції мають перевірити кожен пункт і дати експертний висновок з коридором цін: такий дрон з такими характеристиками, з такими деталями, які ви написали, може коштувати від і до. У межах цього має бути представлена комерційна пропозиція, на основі якої укладають контракт», — зазначає один з виробників дронів.

На його думку, краще порівнювати вироби, які вже продають за реальні гроші. Бо на виставці може бути заявлена одна ціна, а протягом реального виробництва виявиться, що, наприклад, замість китайського двигуна потрібно ставити чеський або збирати його самостійно. І вартість виросте.

В Україні важко виробляти дрони, бо затратна частина непередбачувана, зазначає Ігор Луценко. Немає законодавчої можливості офіційно переносити витрати на дослідницьку, конструкторську, розробницьку діяльність у собівартість дрона.

«Звісно, фактично всі переносять, бо інакше воно економічно ніяк не може бути. Але я вважаю, що відсутність саме законодавчої можливості для цього абсолютно шкідлива. Виробники намагаються це обходити різними шляхами», — зазначає Луценко.

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Серед параметрів, закладених у вартість, — нерухомість. Це, як правило, вартість порятунку від прильотів, приховування локації.

«Не всі орендодавці готові давати свою нерухомість виробникам дронів. Важко інколи знайти тихе місце, куди не прилетить, де ніхто не побачить, ніхто не здогадається і тебе не здадуть, при цьому ще власник на це погодиться», — розповідає військовий.

Фото: Олександр Ратушняк Ігор Луценко

Ще один критерій — критичність підприємства. Не всі підприємства можуть покрити цим статусом той відсоток від загальної кількості персоналу, який їм потрібний. Тому вигадують схеми, яким чином робітник не може бути мобілізований, але при цьому він працює на конкретну компанію.

«Я не знаю, як у великих компаніях, але це точно проблема для невеликих виробників — непередбачуваність критичності. Через те, що законодавство про критичність міняється, воно недосконале. З іншого боку, ми знаємо, що є багато зловживань — раніше якісь цирки були заброньовані й так далі», — зазначає Луценко.

Чимало ризиків і витрат пов’язані з поставками запчастин неукраїнського походження. Це курсові ризики, проблеми з митницею. Навіть попри те, що створена низка пільг, не завжди все проходить добре.

Крім того, за словами Ігоря Луценка, треба зважати, що продається послуга — конструювання на льоту того, що потрібно підрозділам. І це теж не знижує ціни: «Немає таких ситуацій, коли протягом року виробник не модернізує свій продукт — це, мабуть, винятки радше, і це нездорові винятки. Треба, щоб товар змінювався під впливом вимог замовника. Весь час змінюється тактична ситуація, не може бути навіть двох однакових масових пусків по Росії. Завжди треба щось доробляти, доставляти, знімати, додавати».

На думку співзасновника Центру підтримки аеророзвідки, водночас потрібно закладати певні відсотки на цю постійну модернізацію, а це дуже важко зробити напряму через обмеження прибутковості у 25 %.