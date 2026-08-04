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Росіяни вкотре дистанційно замінували вулиці Херсона

Містян закликали бути пильними. 

Росіяни вкотре дистанційно замінували вулиці Херсона
Ворог знову замінував вулиці Херсона
Фото: Ярослав Шанько Telegram

Надійшла інформація про мінування в Херсоні по вулиці Бурзі, повідомив 4 серпня начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. За його даними, йдеться про район перехрестя з провулком Весняним.

Межі потенційної небезпечної території можуть бути значно ширшими. Шанько закликав не наближатися до підозрілих предметів і негайно повідомити про них відповідні служби.

«Прошу всіх утриматися від пересування цією ділянкою», – закликав начальник МВА. 

Росіяни б'ють по Херсону і області авіабомбами, ракетами, дронами, артилерією і проводять дистанційне мінування території. Днями ворог прицільно полював за чоловіком, який торгував на херсонському базарі. Він отримав поранення. 

Більше на тему: «"Український свідок" показав, як живе Херсон, де росіяни полюють на людей». 

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