Росіяни вкотре дистанційно замінували вулиці Херсона

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Надійшла інформація про мінування в Херсоні по вулиці Бурзі, повідомив 4 серпня начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. За його даними, йдеться про район перехрестя з провулком Весняним.

Межі потенційної небезпечної території можуть бути значно ширшими. Шанько закликав не наближатися до підозрілих предметів і негайно повідомити про них відповідні служби.

«Прошу всіх утриматися від пересування цією ділянкою», – закликав начальник МВА.

Росіяни б'ють по Херсону і області авіабомбами, ракетами, дронами, артилерією і проводять дистанційне мінування території. Днями ворог прицільно полював за чоловіком, який торгував на херсонському базарі. Він отримав поранення.

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