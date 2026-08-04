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Сили оборони вночі атакували автомобільний і залізничний мости, пункт ФСБ та інші об'єкти ворога. Про це повідомили в Генштабі.

У Херсонській області в Щасливцевому оборонці вдарили по тимчасовому пункту дислокації підрозділу ФСБ. Втрати ворога уточнюються.

Біля Званого Курської області в Росії атакували автомобільний міст через Сейм, а в районі Світлодолинського Запорізької області – залізничний міст, який росіяни використовують для логістики й доставки сил і засобів.

Також атакували ремонтні підрозділи окупантів в Вовчанському і Вільному на окупованій території. В Бахмуті уражено пункт управління ворога.