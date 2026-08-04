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Ексспівробітника оборонного заводу та безробітного підозрюють у корегуванні ударів РФ по Запоріжжі

Обом загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією. 

Ексспівробітника оборонного заводу та безробітного підозрюють у корегуванні ударів РФ по Запоріжжі
Один із затриманих
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала двох осіб, яких підозрюють у корегуванні російських обстрілів Запоріжжя. Один з них – екскерівник цеху постачання місцевого оборонного заводу, а інший – безробітний.

Як розповіли у СБУ, чоловіки діяли порізно, але входили до агентурної групи, яка мала спільного єдиного куратора з РФ.

 

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Головним їхнім завданням був пошук і передача інформації про місцеві підприємства оборонно-промислового комплексу, а також місця тимчасового базування Сил оборони. 

Один із затриманих
Фото: СБУ
Один із затриманих

Встановили, що експосадовець заводу українського ОПК збирав розвіддані через своїх колишніх колег під виглядом товариських розмов. Також агент відстежував переміщення наших військ поблизу передової, коли їздив на дачу, що розташована поблизу лінії фронту. 

Щоб безперешкодно проїжджати блокпости, фігурант використовував статус багатодітного батька. 

Інший чоловік, переховуючись від мобілізації, майже не виходив з помешкання. Для збору розвідувальної інформації він «втемну» використовував свою дружину. На прохання чоловіка вона повідомляла йому про місця зосередження особового складу і техніки Сил оборони, а також маршрути їхнього переміщення. 

Зібрані відомості агенти передавали «зв’язковому» від ФСБ, що знаходиться на тимчасово окупованій території України. Ним виявився їхній давній знайомий, який брав участь у дистанційному вербуванні обох фігурантів. 

Співробітники СБУ задокументували злочини агентів і затримали їх. 

Під час обшуків у них вилучили комп’ютерну техніку і смартфони з доказами роботи на ворога. Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). 

Затриманим загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 

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