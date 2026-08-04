Шмигаль: Росія може змінити тактику і цієї зими атакувати ще й системи водопостачання

Без води та каналізації українцям буде важко прожити понад 3 дні.

Росія цієї зими може змінити тактику атак на українську критичну інфраструктуру. Після масованих ударів по енергетиці окупанти можуть зосередитись на ударах по водопостачанню та водовідведенню.

Про це міністр енергетики Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю Politico.

Кремль намагається зруйнувати українську енергосистему, послабити економіку та ВПК, а також виснажити населення взимку, щоб змусити Україну до капітуляції.

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«Минулої зими вони атакували електроенергію й тепло. Але навіть під час відключень люди могли вижити, якщо мали газ і воду. Тепер мета Росії – знищити наше водопостачання. Без води та каналізації прожити понад три дні дуже складно», – пояснив Шмигаль.

Він зазначив, що Україна готується до нового опалювального сезону. Зокрема, будує захисні укриття для об'єктів, встановлює модульні котельні й генератори, які складніше вивести з ладу, ніж великі електростанції.

Після російських атак минулої зими виробництво електроенергії в Україні скоротилося приблизно до 12 ГВт, тоді як потреба перевищувала цей показник на 6 ГВт. Через це доводилося застосовувати графіки відключень. Міністр також заявив, що Росія знищила або пошкодила понад 80% українських генерувальних потужностей.

Для захисту енергетичної інфраструктури Україна потребує додаткових ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що країні необхідний «зимовий пакет» – близько 300 таких ракет. Через обмежені запаси у США Київ разом із союзниками працює над тим, щоб отримати додаткові боєприпаси від інших партнерів.

Міністр також повідомив, що Україні необхідно ще 500 млн євро для створення резерву обладнання на зиму, оскільки відновлені об'єкти знову стають цілями російських ударів. Крім того, близько 400 млн євро потрібно для відновлення інфраструктури «Нафтогазу».