СБУ: Ворог почав активно використовувати «медові пастки», аби вбити українських військових

Для цього російські спецслужби влаштовують фейкові знайомства в інтернеті.

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Російські спецслужби намагаються вбивати українських військових за допомогою так званих «медових пасток». Для цього ворог використовує фейкові знайомства в інтернеті та підставні побачення.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Лише з початку 2026 року вдалося запобігти понад 50 таким випадкам.

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Російські агенти працюють через сайти знайомств і тематичні чати в месенджерах. Під виглядом жінок вони пропонують військовим романтичне спілкування, а згодом призначають зустрічі у заздалегідь підготовлених місцях.

Для нападів окупанти використовують вибухівку, холодну зброю та отруйні речовини.

У СБУ навели кілька прикладів:

Так у березні 2025 року на Харківщині затримали агентку ФСБ, яка передала військовому ЗСУ продукти та ліки з отрутою. В іншому випадку російська агентка надіслала захиснику пляшку з напоєм, до якого додала смертельну дозу метадону. Співробітники СБУ перехопили посилку, а експертиза підтвердила наявність отрути.

У січні 2026 року контррозвідка затримала агента ФСБ, який у Запоріжжі намагався вбити військового. Захисника виманили до промислової зони під приводом побачення з дівчиною із сайту знайомств. Там на нього напав кілер із ножем. Нападника затримали, а також встановили жінку, яка листувалася з військовим.

За цими фактами тривають розслідування за статтями про державну зраду, умисне вбивство та терористичний акт. Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.