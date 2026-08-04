Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ: Ворог почав активно використовувати «медові пастки», аби вбити українських військових

Для цього російські спецслужби влаштовують фейкові знайомства в інтернеті.

СБУ: Ворог почав активно використовувати «медові пастки», аби вбити українських військових
Ілюстративне фото
Фото: СБУ

Російські спецслужби намагаються вбивати українських військових за допомогою так званих «медових пасток». Для цього ворог використовує фейкові знайомства в інтернеті та підставні побачення.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Лише з початку 2026 року вдалося запобігти понад 50 таким випадкам.

Реклама

Російські агенти працюють через сайти знайомств і тематичні чати в месенджерах. Під виглядом жінок вони пропонують військовим романтичне спілкування, а згодом призначають зустрічі у заздалегідь підготовлених місцях.

Для нападів окупанти використовують вибухівку, холодну зброю та отруйні речовини.

У СБУ навели кілька прикладів:

  • Так у березні 2025 року на Харківщині затримали агентку ФСБ, яка передала військовому ЗСУ продукти та ліки з отрутою. В іншому випадку російська агентка надіслала захиснику пляшку з напоєм, до якого додала смертельну дозу метадону. Співробітники СБУ перехопили посилку, а експертиза підтвердила наявність отрути.
  • У січні 2026 року контррозвідка затримала агента ФСБ, який у Запоріжжі намагався вбити військового. Захисника виманили до промислової зони під приводом побачення з дівчиною із сайту знайомств. Там на нього напав кілер із ножем. Нападника затримали, а також встановили жінку, яка листувалася з військовим.

За цими фактами тривають розслідування за статтями про державну зраду, умисне вбивство та терористичний акт. Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies