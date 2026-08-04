У Херсонській області Росія вбила двох людей

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Вчора російська армія атакувала Херсонщину дронами, із авіації та артилерії. Вбиті дві людини. Ще 18 осіб поранені.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Миролюбівка, Урожайне, Високопілля, Раківка, Нова Кубань, Стійке, Орлове, Станіслав, Білозерка, Золота Балка, Суханове, Нововоронцовка, Вітрове, Лиманець, Чайчине, Микільське, Дар'ївка, Зарічне, Ясна Поляна, Інгулець, Сагайдачне, Степне, Велика Олександрівка, Степове, Антонівка, Приозерне, Комишани, Бургунка, Козацьке, Михайлівка, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Саблуківка, Садове, Токарівка, Федорівка, Чорнобаївка, Новорайськ, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 9 багатоповерхівок та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, адмінбудівлі, автозаправні станції, господарські споруди, приватне підприємство, автівки швидкої та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 9 людей.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.