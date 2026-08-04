Залужний відкинув можливість для України вступити в НАТО

Посол України у Сполученому Королівстві, колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що України ніколи не вступить в НАТО.

Як пише "Українська правда", така репліка від Залужного пролунала під час обговорення євроінтеграції на загальній нараді послів у Києві.

Генерал зазначив, що упродовж 12 років особисто займався питанням оволодіння українським військом стандартів НАТО, "слухав казки, що ми ось-ось вступимо", але переконався, що цього, на жаль, ніколи не станеться.

На думку Залужного, "неможливо приєднатися з тим рівнем розвитку, який є зараз у ЗСУ, до організації, яка володіє доктринами Другої світової війни". Генерал негативно оцінює обороноздатність Альянсу, спрогнозувавши "перехід упродовж 12 років до стандартів, який дозволить дорівнювати хоча б половині рівня Росії".

Більшу перспективу Залужний бачить у тому, щоб Україна приєднувалась до нових союзів, зокрема європейського військового безпекового блоку. Водночас нашій державі потрібні технології НАТО, особливо ті, що стосуються протибалістичного захисту.